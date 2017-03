ADVERTISEMENT

Parfois Internet permet des moments de grâce incroyables en ressortant des pépites des archives télévisuelles. En novembre 2016, la vidéo d'une émission britannique des années 80 est devenue virale. Les internautes se sont enflammés pour ces ados en caleçons colorés qui dansent avec entrain sur une chanson des Village People.

Devenus adultes, ils ont rejoué cette séquence, qui a aussitôt cartonné sur les réseaux sociaux. Cette reformation hilarante a eu lieu en prévision du Red Nose Day, l'équivalent britannique du Téléthon. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, Catrina, Hugh, Debbie et Joe ont de nouveau enfilé leurs tenues couleur pastel et ont toujours le sens du rythme, 33 ans plus tard.