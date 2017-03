«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Son nom était sur toutes les lèvres lundi. Dimanche soir, Sylvain Bellemare a été touchant et rafraichissant en allant cueillir, au gala des Oscars, la statuette du Meilleur montage sonore pour sa contribution à Arrival, le film-événement de Denis Villeneuve. Sans surprise, la nouvelle fierté québécoise sera à Tout le monde en parle, dimanche, pour revenir sur sa grande aventure.

Seront aussi au rendez-vous, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif, qui soulignera sa signature de contrat avec les Chiefs de Kensas City ; Lisa LeBlanc, qui sera en spectacle au festival Montréal en lumière pour défendre les pièces de son récent album Why You Wanna Leave, Runaway Queen ; Adib Alkhalidey, qui est en pleine tournée de son deuxième spectacle, Ingénu, de même que Sylvain Martel, du Laboratoire de NanoRobotique de Polytechnique Montréal, sacré Découverte de l’année 2016 par le magazine Québec Science.

La semaine dernière, Tout le monde en parle devait non seulement affronter la concurrence de La voix (2 152 000 téléspectateurs) et Accès illimité (939 000) à TVA, mais également celle des Oscars, où la présence, parmi les finalistes, de Denis Villeneuve, a intéressé plus de Québécois que d’habitude, qui étaient au nombre de 520 000 à syntoniser la cérémonie sur CTV. Guy A.Lepage et ses invités ont néanmoins bien tiré leur épingle du jeu, en retenant 818 000 fidèles, tandis que, juste avant, Découverte et ICI Laflaque en intéressaient 506 000 et 434 000. À TVA, Vlog et LOL ont aussi fait bonne figure, avec des publics de 993 000 et 1 107 000 âmes chacun.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.