Une nouvelle technologie pour plus de sécurité sur les routes en hiver

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) surveillera encore de plus près les camions qui assurent l'entretien hivernal de ses routes. Radio-Canada a appris que la grande majorité des véhicules de la province sera dotée d'une technologie permettant de suivre les opérations en temps réel. Le ministère espère ainsi améliorer la sécurité des usagers.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

De son bureau du garage du MTMDET de Cap-Santé, dans la MRC de Portneuf, Nancy Robitaille assure la surveillance des véhicules de la flotte de cette zone, déjà équipés de la technologie.

Des capteurs installés à différents endroits sur le camion permettent aux techniciens en travaux publics de suivre les opérations de chaque camion avec beaucoup de précision.

L’installation de la télémétrie véhiculaire, un système de type GPS, a été entamée cet hiver sur les camions qui sillonnent les routes de la Capitale-Nationale ainsi que du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et elle s’accentuera dans les prochaines années.

Pour le moment, 25 véhicules du Ministère et 150 autres qui oeuvrent dans des conditions particulières en sont dotés.

Objectif du MTQ

D’ici 2021, tous les camions de la flotte du Ministère et de ses sous-traitants seront dotés de la télémétrie véhiculaire.

Dès l’hiver prochain, le MTMDET l’exigera à ses sous-entrepreneurs, lors du renouvellement de leur contrat. Les appareils seront configurés de façon à ce que le MTMDET ait accès aux données en tout temps.

« On veut savoir ce qui se passe sur le réseau routier. On veut s’assurer que les opérations de déneigement soient les plus efficaces possibles, le plus efficientes possibles. » - Guillaume Paradis, porte-parole du Ministère