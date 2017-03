10 spas québécois qui accueillent les enfants

ADVERTISEMENT

Ce ne sont pas tous les spas qui ouvrent leurs portes aux enfants. Mais certains leur accordent un moment de détente dans la semaine et même des soins sur mesure. Parce que les enfants ont aussi besoin de relaxer et de prendre un moment privilégié avec maman ou papa. Alors, enfilez votre maillot et laissez-vous dorloter dans l’un de ces dix spas québécois qui accueillent toute la famille.

Les soins naturels concoctés par L’Herbier

Situé à Mont Saint-Grégoire, le Centre de santé L’Herbier offre des soins privés et personnalisés, prodigués par des professionnels passionnés. Ces derniers utilisent les produits frais et naturels, concoctés sur place, dans un lieu en harmonie avec la nature. Le petit plus : on passe ensuite à la boutique et on repart avec les huiles de massage Bambino spécialement conçues pour les enfants, pour reproduire l’expérience à la maison. www.soinslherbier.com

Le nouvel Aroma Spa du Village Vacances Valcartier

Aménagé dans le nouvel Hôtel Valcartier, l’Aroma Spa invite les familles (enfants à partir de 5 ans) à essayer son expérience thermale les dimanches matins entre 9h et midi. Des massages en tandem ou seulement pour les enfants sont aussi offerts. Une chouette idée à combiner avec une visite au Bora Parc ou dans les glissades sur tubes, pourquoi pas!

http://valcartier.com/fr/spa-valcartier/

Au 17e étage de SkySpa de Québec

Offrant une vue imprenable sur la ville de Québec et les environs, le SkySpa du boulevard Laurier, juché au 17e étage du complexe Jules-Dallaire, accueille gratuitement les enfants les dimanches matins, en leur faisant découvrir la thermothérapie avec les bains chauds californiens, les saunas finlandais et la chute nordique. Des massages sont aussi offerts. Psitt ! Les enfants sont aussi les bienvenus tous les matins durant la relâche.

http://www.skyspa.ca/skyspa-quebec/

Les dimanches matin au Sibéria

Oubliez le brunch ! Les dimanches matins se passent en famille au Sibéria Station Spa, situé à Québec. Le cadre enchanteur du site est l’endroit idéal pour relaxer à l’extérieur. À essayer avec les enfants : le sauna à infrarouge (moins chaud que le sauna finlandais) et se verser un seau de glace dans le bain de vapeur. Un succès assuré! À noter que les enfants sont aussi accès au spa durant la semaine de relâche. www.siberiastationspa.com

Un bain flottant à l’Ovarium

Depuis plus de 30 ans, le spa montréalais Ovarium est un incontournable pour relaxer en milieu urbain. Et certains de ses soins et services sont aussi offerts aux enfants : les 8 ans et plus peuvent tester le Neurospa et le Pulsar tandis que les jeunes de 11 ans et plus peuvent vivre l’expérience du bain flottant et des massages. L’enfant doit bien sûr être accompagné d’un adulte. www.ovarium.com

Zeste Détente redonne au suivant

Spécialiste du massage pour les tout-petits, Zeste Détente redonne au suivant. Saviez-vous que, pour chaque massage en duo en couple ou parent-enfant, l’entreprise de Québec remet 5 $ au Centre de pédiatrie sociale de Québec ? Envie d’essayer le massage pour bébé à la maison ? Zeste Détente a produit un DVD très intéressant axé sur cette discipline. www.zestedetente.com

Une odeur de gomme balloune chez Galia Spa

Les soins à la gomme balloune Gom-Mee sont populaires dans les spas. On les retrouve notamment au Galia Spa, situé à La Prairie. Le concept Gom-Mee propose une initiation aux soins spa pour les enfants de 3 à 11 ans, tout en les amusant avec une gamme de produits de massage aux fragrances sucrées. www.galiaspa.com

En famille au Manoir du Lac William

Les familles sont nombreuses à profiter des différentes activités de plein air et des forfaits du Manoir du Lac William, situé dans le Centre-du-Québec. C’est pourquoi son spa santé propose une liste variée de soins pour les enfants allant des massages de 30 minutes aux soins du dos aux canneberges ou chocolat, ou encore manucure et pédicure. Les enfants peuvent aussi profiter des bains à remous extérieurs et de la piscine en matinée. http://www.manoirdulac.com

Pour la relâche seulement : le Bota Bota et le Balnea Spa

Du 6 au 10 mars, les moussaillons âgés entre 10 et 17 ans seront les bienvenus à bord du Bota Bota. Une programmation amusante et spéciale leur sera proposée afin que parents et enfants puissent profiter pleinement de ses circuits d’eau.

http://botabota.ca/semaine-de-relache-2017/

Habituellement réservée aux adultes, la populaire réserve thermale de Bromont Balnea invite les ados (12 ans et plus) durant la relâche. Et, pour quelques matinées seulement, elle accepte aussi les enfants de 5 ans et plus pour vivre l’expérience du spa sur son site enchanteur. Psitt! Faites vite pour réserver : il ne reste que quelques places.

https://www.balnea.ca/matinee-releve/





