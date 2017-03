Comment le Pentagone dépensera ses milliards supplémentaires?

ADVERTISEMENT

"J'envoie au Congrès un budget qui reconstruit l'armée, élimine les coupes budgétaires automatiques, et demande les plus grandes hausses de dépenses dans la défense nationale de l'histoire américaine", a lancé Donald Trump lors de son discours devant le Congrès mardi soir.

Voici ce que pourrait faire le Pentagone de ces milliards supplémentaires, dont le montant exact reste sujet à caution mais qui pourrait représenter une augmentation allant jusqu'à 10% des dépenses militaires américaines en 2018.

Maintenance

Forcée à des arbitrages budgétaires douloureux ces dernières années, l'armée américaine a bien souvent rogné sur les programmes de maintenance, qui seront prioritaires en cas d'assouplissement budgétaire.

La Marine devrait lancer en priorité un programme de 647 millions de dollars pour la maintenance de ses navires, selon un document récemment transmis au Congrès.

La U.S. Navy augmentera aussi le nombre d'heures de vol pour ses pilotes, investira dans ses systèmes informatiques et rénovera ses petits navires de service.

Une fois ces besoins satisfaits, la Marine pourrait se pencher sur de nouvelles acquisitions: 24 avions de combats F/A 18 Super Hornet (de 2 à 3 milliards de dollars), 8 avions de patrouille maritime Poseidon (1,2 milliards de dollars) et 96 missiles Tomahawk (154 millions de dollars), selon un document transmis au Congrès.

Effectifs

Dans un monde plus instable, les militaires estiment nécessaire de faire repartir à la hausse les effectifs de l'armée américaine.

L'U.S. Air Force voudrait par exemple faire remonter ses effectifs à 350.000 hommes, contre 317.000 aujourd'hui. Ils étaient 500.000 au moment de la guerre en Irak de 1991.

Même constat pour l'U.S. Army, l'armée de terre américaine. "Tout le monde est d'accord, il faut aujourd'hui une armée de terre de 500.000 hommes, contre 476.000 hommes aujourd'hui", estime Thomas Spoehr, un expert militaire du centre d'études conservateur Heritage foundation.

Les effectifs actuels ont été décidés au début de la décennie, quand "la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, quand la Chine n'était pas allée aussi loin en mer de Chine méridionale et quand le leader nord-coréen n'agissait pas de manière aussi folle qu'aujourd'hui", explique-t-il.

"Si quelque chose arrive en Corée par exemple, l'U.S. Army pourra gérer, mais ne pourra pas faire face à une autre crise simultanément", ajoute-t-il.

Des armes plus sophistiquées

L'armée de terre doit accélérer son programme de modernisation des hélicoptères Apache et Black Hawk, qui a pris du retard.

L'armée de l'air américaine aimerait passer à 60 escadrilles d'avions de combat, contre 55 aujourd'hui, et voudrait se doter d'un nouveau missile de croisière avec possibilité de tête nucléaire, pour pouvoir percer les défenses anti-aériennes de plus en plus sophistiquées de pays comme la Russie et la Chine.

Beaucoup d'experts militaires considèrent également que la marine devrait construire plus de sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Virginia (2,7 milliards de dollars pièce), capables d'aller frapper n'importe où dans le monde, en toute furtivité, avec leurs missiles Tomahawk.

Toujours plus

Pour John McCain, président de la commission des Forces armées du Sénat, la hausse des dépenses militaires évoquée par Donald Trump n'est en réalité que de 3% rapportée à la hausse déjà prévue par l'administration Obama.

Il estime que le budget de la défense envisagé de 603 milliards de dollars reste bien en-dessous des 640 milliards nécessaires selon lui.

"Nous devons et pouvons faire mieux", a dit John McCain.

Stabilité

Les militaires réclament des fonds supplémentaires, mais se méfient aussi des effets d'annonce de la Maison Blanche et du Congrès.

"Si je pouvais obtenir quelque chose dans ma liste de voeux, je crois que ce serait un budget stable (au fil des années), qui me permet de savoir à peu près à quoi m'attendre à l'avenir, pour pouvoir pratiquer une bonne gestion budgétaire", expliquait récemment à des reporters le général David Goldfein, le chef de l'U.S. Air Force.





