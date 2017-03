Comme tout bon sex-symbole, Justin Trudeau possède son lot de groupies. Alors que l'image de son postérieur moulé avait donné un coup de chaud aux réseaux sociaux, de nouveaux clichés viennent alimenter cette frénésie.

Le joli minois du premier ministre canadien adolescent envahit Twitter. Nul ne sait comment ces photographies sont ressorties au grand jour, mais à peine arrivées sur la Toile, elles déchaînent les passions. Cheveux long, torse nu et très charmeur, Trudeau y apparaît loin du sérieux qui lui est parfois imposé aujourd'hui. Le sourire de ce faux Hugh Grant en a fait fantasmer plus d'un(e)s!

Et si les photographies valent le détour, les commentaires qui les accompagnent sont encore plus tordants. "Justin Trudeau jeune ressemble à ce gars sur le bord de la route avec une mauvaise réputation qui en fait aime les animaux, danser et a un cœur en or", s'emballe une internaute.

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio

Young Justin Trudeau looks like he plays rhythm guitar in one hell of an indie band pic.twitter.com/Qd4gxneVpx

you guys can have young joe biden i call young justin trudeau pic.twitter.com/Ca2Se1LgtQ

Young Justin Trudeau looking like that guy down the road with the bad reputation who actually loves animals & dancing & has a heart of gold pic.twitter.com/gdSE0dZaj8

L'engouement pour ces photos de Justin Trudeau a engendré un véritable phénomène sur Twitter. Femmes et hommes s'empressent de commenter le sujet avec un ton assumé de plaisanterie.

young justin trudeau could leave me on read at 3:47PM, text back at 2:17AM with "wyd" and i'd text back at 2:16AM saying "omw" https://t.co/1AdvoTLvhu — mac daddy (@macknightly) 1 mars 2017

"Le jeune Justin Trudeau pourrait me laisser sur un 'lu' à 15h45, et ne me répondre qu'à 2h17 du matin avec un 'qu'est-ce que tu fais' que je lui renverrais un message à 2h16 du matin en disant 'je suis en route'."

Raise your hand if you feel personally victimized by Young Justin Trudeau: pic.twitter.com/fdto1KDrgq — Sam Stryker (@sbstryker) 1 mars 2017

"Lève ta main si tu te sens personnellement victimisé par le jeune Justin Trudeau".

young Justin Trudeau could would and should leave me on read for 3 weeks just to hit me with a "hey" late one Tuesday night — Lauren !🍓 (@yer_grrl) 1 mars 2017

"Le jeune Justin Trudeau pourrait, voudrait et devrait me laisser sur un 'lu' pendant trois semaines et juste me relancer avec un "salut" dans la nuit du mardi".