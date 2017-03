Justin Trudeau a pris une pause pour danser avec des enfants

ADVERTISEMENT

Ils sont venus, ils ont vu, et ils ont dansé avec le premier ministre sur la Colline parlementaire.

Les élèves de 5e et 6e année de Peterborough en Ontario ont visité l’Édifice du Centre mardi durant une journée remplie de leçons sur la façon dont le gouvernement canadien travaille. Et ils ont reçu la visite du premier ministre Justin Trudeau lui-même.

Special day on the Hill with kids from @BreakfastClubz honouring 5 Toronto Paramedics. A great way to cap off #BlackHistoryMonth! pic.twitter.com/9P2ZvkBV1m — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 mars 2017

« Vous êtes des leaders aujourd’hui », a déclaré Trudeau au groupe de l’école publique Roger Neilson.

À un moment donné, ils ont même réussi à convaincre le premier ministre à faire le dab – ce mouvement danse qui a gagné en popularité depuis la sortie de la chanson Look at My Dab du rappeur d’Atlanta Migos.

Le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, a partagé la photo du moment sur Twitter.

Students from @BreakfastClubz Toronto were super excited to spend some time with @JustinTrudeau on the Hill today. Great day! pic.twitter.com/tVKYWasf9t — Ahmed Hussen (@AhmedDHussen) 28 février 2017

Le voyage était organisé par VIA Rail, le club des petits-déjeuners et Historica Canada. Des conférenciers ont également été invités à enseigner aux élèves l’histoire des Canadiens noirs.

Mardi marquait le dernier jour du mois de l’histoire des Noirs.

