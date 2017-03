ADVERTISEMENT

La série Game of Thrones va bientôt s'achever et on pensait enfin avoir tout compris. Pas de bol, Jaime Lannister vient rebattre les cartes.

Dans le dernier épisode de la saison 6, Cersei Lannister fait exploser Port-Réal, et Jaime lui lance un regard glacial. La messe semble dite.

Jaime va tuer Cersei

C'est logique.

Ces deux-là ont toujours eu une relation mouvementée. Ils sont frères et sœurs... et amants. Voilà maintenant que Cersei a immolé par le feu tout un tas de gens. Or Jaime est surnommé le "Régicide" parce qu'il a empêché le roi Aerys d'en faire autant.

Pas évident, on vous l'accorde, mais c'est une théorie très en vogue. Sur internet, on trouve des dizaines de commentaires qui expliquent les raisons qui va conduire Jaime à tuer Cersei.

Sans oublier la prophétie concernant Cersei que l'on trouve dans la saga Le Trône de Fer de George R.R. Martin, dont est tirée la série. Nous en avons eu un aperçu dans le premier épisode de la saison 5, mais un passage du livre, qui n'a pas été adapté à l'écran, indique: "Le valonqar placera ses mains autour de ton cou pâle, et il t'étranglera". En haut valyrien, valonqar signifierait "petit frère".

Il semble logique que ce soit Jaime qui tue Cersei. Un peu trop logique, même, si l'on en croit Nikolaj Coster-Waldau, qui incarne le personnage.

Nos confrères du Huffington Post américain l'ont récemment rencontré pour évoquer différents sujets: son rôle d'Ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations unies pour le Développement, et son partenariat avec Google Street View pour sensibiliser les internautes au problème du changement climatique (rien de plus normal puisque, comme chacun le sait, l'hiver approche). Ils lui ont donc parlé de cette théorie.

"Ce n'est qu'une théorie. (...) Mais je dois reconnaître qu'elle est romantique et tragique", a-t-il répondu avant d'ajouter qu'elle était "probablement trop prévisible".

L'acteur a expliqué qu'il n'avait "aucune idée" de ce qui allait se passer. S'il dit vrai, on peut penser que Cersei survivra à la saison 7, dont le tournage s'achève ces jours-ci.

Mais un tel dénouement est-il vraiment si prévisible?

Dans les livres de George R.R. Martin, Tyrion râle: "Une prophétie est comme une mule à moitié dressée. On croit qu'elle va vous aider, mais au moment où on lui fait confiance, elle vous flanque une ruade dans le crâne".

Admettons que Jaime ne soit pas l'objet de cette prophétie. Il y a d'autres possibilités. Après tout, la prophétie dit que le valonqar placera "ses mainsautour du cou de Cersei". Aux dernières nouvelles, Jaime n'en a plus qu'une.

Cet article, publié à l'origine sur le Huffington Post américain, a été traduit par Laura Pertuy pour Fast for Word.

