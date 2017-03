ADVERTISEMENT

Le casting de "The Big Bang Theory" semble être aussi lié dans la vie que dans la série. Alors que les cinq têtes d'affiche du programme de CBS sont payées près de 1 330 000 dollars canadiens par épisode, deux de leurs comparses sont à la traîne en terme de rémunération. Une inégalité qui s'apprête à changer.

La première saison de "The Big Bang Theory" s'est ouverte sur les visages désormais incontournables de Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar et Simon Helberg (les acteurs de série les mieux payés d'Hollywood). Mais dès la troisième saison, la bande d'amis a été bousculée par l'arrivée de nouveaux personnages, et pas des moindre: Amy et Bernadette. Les petites amies respectives de Sheldon et Howard sont très vite devenues incontournables dans le scénario.

Bien intégrées dans la série, Mayim Bialik (Amy) et Melissa Rauch (Bernadette) ne peuvent pas en dire autant pour leurs rémunérations. Alors que The Hollywood Reporter annonce des cachets colossaux pour Sheldon et ses amis dans les saisons 11 et 12, les deux actrices doivent se contenter "que" de 267 000 $ par épisode. L'immense écart de salaire a provoqué l'indignation des comédiens qui ont conclu un accord entre eux.

Selon Variety, les cinq leaders de la série souhaitent réparer cette injustice de leur poche. Ils sont tous prêts à se défausser de 133 600 $ pour chacun des 48 épisodes programmés afin de libérer près de 666 610 $ et les reverser en deux parts égales à Mayim Bialik et Melissa Rauch.

Ces dernières verraient leur paie revalorisée à environ 604 700 $. Mais cette somme ne convient toujours pas aux deux comédiennes qui ont entamé des négociations avec les producteurs de Warner Bross.

La note pourrait donc grimper un peu plus à la vue du succès incontestable de "The Big Bang Theory". La série est le programme le plus regardé par les Américains de 18 à 49 ans. La saison 9 compte à elle seule 20 millions de spectateurs par épisode aux États-Unis.

