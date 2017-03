ADVERTISEMENT

Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition de l'ailier gauche Dwight King des Kings de Los Angeles, mercredi, en retour d'un choix de conditionnel de quatrième tour en 2018.

Âgé de 27 ans, King a joué 63 matchs avec les Kings depuis le début de la saison. Il a récolté 15 points (8 buts, 7 aides) et écopé de 10 minutes de pénalité. King affiche une moyenne de temps de jeu de 14 minutes par match et a complété 96 mises en échec.

King a pris part à 348 matchs en saison régulière depuis ses débuts dans la LNH en 2010-2011. En carrière, l'attaquant de six pieds quatre pouces et 229 livres a obtenu 108 points (52 buts, 56 aides) et écopé de 96 minutes de punition, en plus de montrer un ratio défensif de plus-5. King a réussi deux buts en désavantage numérique et huit filets victorieux.

Un produit des Hurricanes de Lethbridge dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest, King a inscrit 25 points (10 buts, 15 aides) en 69 matchs éliminatoires. Il a remporté la coupe Stanley avec les Kings en 2012 et en 2014.

Les Kings ont réclamé King en quatrième ronde - 109e au total - en 2007.

King, qui touche un salaire de 1 950 000 $ US, deviendra joueur autonome à l'issue de la saison.

Il s'agit de la quatrième transaction du directeur général Marc Bergevin depuis le début de la semaine.

