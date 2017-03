Casey Affleck se confie sur les accusations d'harcèlement sexuel le visant

Lors de la soirée des Oscars dimanche soir vous avez peut-être remarqué que l’actrice Brie Larson avait refusé d’applaudir Casey Affleck lorsqu’il est monté sur scène pour récupérer sa statuette pour le prix du meilleur acteur.

My aesthetic: Brie Larson not clapping for literal trash hole casey affleck pic.twitter.com/Ci5LWXLkCr

Si vous n’avez pas compris le raisonnement derrière la protestation silencieuse de Mme Larson, c’est que Casey – le petit frère de Ben Affleck – a fait face à deux poursuites pour harcèlement sexuel présumé remontant à 2010. Les deux affaires ont depuis été réglées hors cour pour un montant demeuré secret, mais l'acteur a toujours tout nié en bloc, affirmant même avoir été victime d'extorsion.

Quelques jours après sa victoire, qui a suscité quelques réactions, Affleck a accordé une entrevue au Boston Globe et a parlé de la controverse.

Le journaliste Mark Shanahan a noté que lorsqu’il l'a interrogé sur ce procès intenté par deux femmes avec qui il a travaillé en 2009 sur le film I’m still here, l’acteur de 41 ans a « soupiré lourdement ».

« Je crois que tout type de mauvais traitement sur n’importe qui, pour toutes les raisons, est inacceptable et odieux, et tout le monde mérite d’être traité avec respect sur son lieu de travail et partout ailleurs », a affirmé la vedette du film Manchester by the Sea.

« Il n’y a vraiment rien d'autre que je puisse faire à ce sujet que de vivre ma vie de la façon dont je sais que je la vis, et de parler en fonction de mes propres valeurs », a-t-il poursuivi.

Plusieurs personnes, y compris l’actrice Constance Wu, se sont indignées de la nomination et de la victoire de M. Affleck aux Oscars, en disant que de récompenser un homme qui est accusé de harcèlement sexuel contribue à alimenter le sexisme à Hollywood et la violence envers les femmes.

Boys! BUY ur way out of trouble by settling out of court!Just do a good acting job,thats all that matters!bc Art isn't about humanity,right? — Constance Wu (@ConstanceWu) 24 janvier 2017

«Messieurs! Achetez pour vous sortir de vos ennuis en réglant hors cour! Vous n’avez qu’à bien jouer, c’est tout ce qui importe! Parce que l’art ne concerne pas l’humanité, non?»

Casey Affleck is avoiding eye contact with every woman in the room. #Oscars — ClickHole (@ClickHole) 27 février 2017

«Casey Affleck évite tout contact visuel avec toutes les femmes dans la pièce»

Casey Affleck should not have won. People who commit sexual harassment should lose their jobs, not be celebrated with honor and prestige. — Feminist Frequency (@femfreq) 27 février 2017

«Casey Affleck n’aurait pas dû gagner. Les gens qui commettent du harcèlement sexuel devraient perdre leur boulot, et non être célébrés avec honneur et prestige.»