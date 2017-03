ADVERTISEMENT

La maison Balenciaga a annoncé mercredi 1er mars avoir rompu ses liens avec une agence de casting accusée d'avoir laissé des mannequins patienter dans le noir pendant trois heures à l'occasion de la Semaine de la mode de Paris et condamné "cet incident".

La polémique est née après un message publié sur Instagram mardi 28 février, jour d'ouverture de la Semaine de la mode, par James Scully, un directeur de casting américain qui a accusé une agence concurrente, réputée dans le milieu, d'avoir eu un comportement "sadique et cruel".

Il a affirmé que 150 mannequins convoqués pour participer à une séance de recrutement, organisée dimanche 26 mars pour le défilé Balenciaga, avaient été forcés d'attendre trois heures dans une cage d'escalier, dans le noir, pendant que les deux directeurs de casting étaient partis déjeuner.

Balenciaga a indiqué dans un communiqué avoir appris dimanche que des "problèmes étaient survenus dans les castings de mannequins qui s'étaient déroulés ce jour-là". "La maison a réagi immédiatement, procédant à des changements radicaux dans le processus de casting, notamment en cessant ses relations avec l'agence de casting actuelle", indique un communiqué.

La griffe du groupe Kering a précisé avoir envoyé ses excuses aux agences des jeunes femmes concernées. "Balenciaga condamne cet incident et reste profondément engagé à assurer les conditions de travail les plus respectueuses pour les mannequins".

D'autres accusations sur la diversité sur les podiums

Le défilé Balenciaga prévu dimanche est l'un des rendez-vous les plus courus de la Fashion Week parisienne, et son directeur artistique, le Géorgien Demna Gvasalia, particulièrement suivi dans le monde de la mode.

L'AFP a tenté de contacter les directeurs de casting mis en cause, sans succès.

James Scully, dont la publication Instagram a reçu le soutien entre autres des mannequins noirs Joan Smalls et Jourdan Dunn, a par ailleurs accusé la maison Lanvin de discrimination à l'encontre des "femmes de couleur" dans le choix de ses mannequins. La griffe, qui présentait mercredi sa collection et fait défiler deux mannequins noirs, dont la même Joan Smalls, et deux Asiatiques, a récusé ces accusations.

La directrice artistique de Lanvin, Bouchra Jarrar, s'est insurgée contre des "insultes". Les mannequins du défilé sont "toutes d'origines différentes, de quoi me parle-t-on?", a-t-elle déclaré à l'AFP à l'issue du défilé.