1. Connaître ses besoins Il faut d’abord avoir une idée de ce que l’on cherche et à quel prix ! Il est important de se poser les bonnes questions et de tenir compte de toutes ces caractéristiques avant de passer à l’achat. Lorsque l'on magasine de la maison, tout se règle en quelques clics. Les acheteurs compulsifs devraient donc faire doublement attention avant de passer à l'acte.

2. Bien faire ses devoirs Les revues de produits par des spécialistes sont aussi d’excellents guides. Un magazine sur les vélos, les jeux vidéo... peu importe le sujet qui vous intéresse, vous aurez les conseils de gens qui s'y connaissent vraiment.

3. Savoir demander de l’aide Si vous souhaitez acheter un item particulier ou très technique, il se peut que vous souhaitiez demander de l'aide. Sachez que certains sites offrent d'aider leurs clients au téléphone, alors que d'autres interviendront par le billet de clavardage en ligne ou par l'entremise des médias sociaux.

4. Être sociable Énormément de compagnies ont des pages Facebook et Twitter, en plus des autres réseaux sociaux. Un bon moyen d’économiser est de suivre ses compagnie préférées afin d’en savoir plus sur les produits, mais aussi pour connaître leurs promotions qui sont souvent exclusives aux réseaux sociaux !

5. Éviter les frais d’envoi ou les frais cachés Essayez de privilégier les sites sans frais de livraison ou ceux qui offrent les envois gratuits à partir d’un certain montant d’achat, car en calculant bien votre commande, vous pourrez sauver de l’argent ! Faites attention aux frais cachés tels que les frais de douanes qui peuvent être parfois plus élevés que le montant de la commande. Une bonne façon de les contourner, c’est d’acheter via un site canadien. En plus d’éviter les frais de douanes superflus, vous contribuerez à l’économie locale ; l’argent reste ici et par conséquent, les emplois aussi.

6. Connaître la politique de retour Avant de passer au paiement, prenez le temps de lire les politiques de remboursement et favorisez celles qui garantissent les retours sans frais. Ceci facilite le magasinage puisqu’il est possible d’acheter deux grandeurs si vous êtes indécis et de retourner l’autre sans frais.

7. Devenir membre Être opportuniste et adhérer à des cartes de membre ou des programmes de fidélité lorsqu’ils sont disponibles pourra en aider plus d’un. S'il s'agit d'une compagnie que vous affectionnez particulièrement, vous pourrez recevoir des offres exclusives pour des promotions en ligne ou en magasin.

8. Être conscient de ce que l’on achète En avoir pour son argent, voilà la clé ! Certaines marques coûtent plus cher que d’autres, mais il est préférable d’acheter un produit de meilleure qualité, qui durera plus longtemps et qui performera selon les attentes, surtout dans le domaine du plein-air.

9. Être vigilant Quand c’est trop beau pour être vrai, il faut se poser des questions. Méfiez-vous des imitations et protégez vos informations personnelles en vous assurant que le site Internet soit un revendeur autorisé. Pour vérifier si c’est le cas, il suffit d’aller sur le site officiel de la marque dont vous voulez acheter un produit, puis de consulter la liste des revendeurs accrédités.