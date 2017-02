ADVERTISEMENT

Tous les goûts sont dans la nature. L'adage se vérifie en amour comme en nourriture. Et particulièrement en matière de pizza. L'utilisateur «Air-ic», de son vrai prénom Éric, a publié sur Twitter une photo de la pizza qu'il s'apprêtait à ingurgiter.

Point d'ananas sur celle-ci, pizza que souhaiterait d'ailleurs interdire le président islandais, mais des petits pois et de la mayonnaise. Écœurant? Certainement pas pour Éric. Sur son compte Twitter, il a partagé ce dimanche 26 février une photo de la pizza en question. Une photo «likée» près de 1000 fois et retweetée plus de 660 fois.

Peas and mayonnaise pizza?! Yes please pic.twitter.com/PQK1TyYrCH — Air-ic (@FOX152) 27 février 2017

Eric ne précise pas si la pizza a été confectionnée par ses soins ou si elle figure sur la carte d'un restaurant. Qu'importe, les internautes ont déjà donné leur opinion sur la pizza. Les réponses sont unanimes. C'est non.

