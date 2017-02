ADVERTISEMENT

Près de trois ans après la sortie de son dernier album, Nicki Minaj prépare son grand retour musical. La sulfureuse chanteuse d'"Anaconda" a préservé son style décalé et sexy pour le plus grand plaisir de ses fans.

Ce lundi 27 février, Nicki Minaj a posté une photo du tournage de son prochain clip sur son compte Instagram aux plus de 70 millions d'abonnés.

À 34 ans, la rappeuse n'a pas froid aux yeux. Pour la vidéo de son titre "Issa Nother" en duo avec Future, la star arbore une tenue en latex rouge qui peut en faire pâlir plus d'un.

Cuissardes à lacets, body ouvert de toute part, chaîne sur le nombril et collier ras du coup en cuir, Nicki ne cache rien. En moins de 24 heures, son cliché comptabilise plus de 600.000 "j'aime".

#IssaNOTHERvideoSHOOT ❤️👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 27, 2017 at 12:18pm PST

#AnotherOne 🎬- 📸: @grizzleemusic A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 27, 2017 at 12:26pm PST

Cet ensemble unique n'est pourtant qu'un avant-goût de ce que l'on pourra apercevoir dans les nouveaux clips de la rappeuse. La star a donné un aperçu de deux autres de ses tenues extravagantes à ses admirateurs sur Instagram. Manteau de fourrure, sous-vêtements en dentelle, lunettes à franges et collier imposant aux côtés de Future. Cuissardes noires à lacets, bikini à imprimé militaire, ceinture à la taille et chaînes en or autour du cou pour le clip de "Make Love" aux côtés de Gucci Mane.

🎥🎬🔥 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 27, 2017 at 8:09pm PST

👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 24, 2017 at 3:22pm PST

Actuellement dans le top des chansons les plus téléchargées sur iTunes aux États-Unis avec ses nouveaux titres "Make Love" avec Gucci Mane et "Swalla" avec Jason Derulo, le prochain album de Nicki Minaj est l'un des plus attendus de l'année.





Close  Nicki Minaj's Style Evolution (PHOTOS) sur  



Getty

FilmMagic

Getty

Getty

Getty

WireImage

Getty

Getty

WireImage

Getty

FilmMagic

WireImage

Getty

Getty

Getty

Getty

WireImage

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

WireImage

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

(WireImage)

(Getty photo)

(Getty photo)

















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI