Ces deux célébrités ont des lèvres parfaites, selon la science

J’ai toujours pensé que mes lèvres étaient bien normales, parce que je ne les ai jamais vraiment aimées ou détestées. Ma copine me dit qu’elles sont douces, mais ça veut peut-être dire que je dois leur faire faire un peu plus d’exercice.

C’est ma première fois avec du rouge à lèvres et ça me fait sentir sexy, mais certainement un peu mal à l’aise.

J’aime tellement mes lèvres. J’aime qu’elles soient grosses et pulpeuses. Elles me font sentir sexy. Vous pensez que mes lèvres ne sont pas belles? Tant mieux que je me foute de ce que vous pensez.

J’ai une petite tache de rousseur sur ma lèvre inférieure que j’adore. Je pense que c’est mignon et ça rend mes lèvres plus uniques.

Aux gens qui n’aiment pas les lèvres fournies (ou plus minces) je dis que vous ne serez jamais satisfaits.

J’ai eu de la difficulté à aimer beaucoup des parties de mon corps et de mon visage dans ma vie. Mes lèvres n’ont jamais fait partie de ces difficultés. C’est peut-être pour ça que je les aime.

Quand j’avais environ 12 ans, j’ai eu un accident. Je suis tombée et je me suis ouvert la lèvre. Ma mère m’a offert de me conduire à l’hôpital, mais m’a dit que j’aurais une cicatrice si j’avais des points de suture. Alors j’ai attendu jusqu’au jour suivant, quand c’était clair que des points de suture étaient nécessaires. Le docteur m’a dit que la cicatrice n’aurait pas été si prononcée si j’étais venue directement après l’accident. Je me blâme pour l’accident et la cicatrice. C’était une période particulièrement difficile pour moi. J’ai grandi en tant que minorité et j’étais intimidée alors je ne voulais pas une autre raison de sortir du lot. Pendant des années, la première chose que je voyais dans le miroir était la cicatrice, et c’est toujours le cas aujourd’hui – par contre c’est avec acceptation. J’ai eu cette cicatrice sur ma lèvre pour plus de la moitié de ma vie.

Je me suis toujours fait dire que j’avais des petites lèvres, mais je n’ai jamais laissé ce genre de commentaires m’affecter. J’aime mes lèvres et je m’assure de bien les traiter. Que ce soit avec de l’hydratation quotidienne ou en les habillant de couleur. Mon gloss est toujours vibrant.

Mes lèvres m’ont permis d’exprimer le côté audacieux de ma personnalité et elles sont toujours tendance.

Ma lèvre d’en bas est un peu plus grosse que ma lèvre supérieure ce qui leur donne un air imparfait que j’adore. Je pense que la forme unique de mes lèvres est quelque chose qui fait que mes lèvres sont encore plus belles avec du rouge à lèvres. Quand je porte du rouge à lèvres, je me sens puissante et tellement sexy. Une belle lèvre me transforme en Beyoncé!

J’aime mes lèvres parce que je peux parler avec elles et embrasser avec elles – deux des choses les plus puissantes qu’un humain peut faire.

Il n’y a rien de plus sexy qu’une femme avec du rouge à lèvres rouge, alors ça me rend définitivement plus confiante. Même si, pour être honnête, je suis complètement paranoïaque quand je porte du rouge à lèvres coloré parce que j’aime manger et que du rouge à lèvres et de la nourriture ne font pas bon ménage. Un peu de retouches n’a jamais tué personne.

J’aime leur épaisseur et leur forme. Je trouve toujours amusant de les remplir avec du rouge à lèvres. J’aime aussi comment elles contribuent à mon brillant sourire.

Dans le cadre d’une expérience à mon ancien emploi, j’ai déjà essayé de grossir mes lèvres à la Kylie Jenner. Même si elles avaient l’air à peine plus grosses, c’était étrange pour moi. Je détestais ça. N’importe quoi d’autre que les lèvres que j’ai, ce n'est pas moi et je suis correcte avec ça.

Porter du rouge à lèvres me fait sentir complètement bad ass. Si je porte une teinte rose vibrante je me sens féminine et confiante comme Elle Woods.

J’aime comment mes lèvres jouent un rôle proéminent dans la manière dont j’exprime mes plus profonds sentiments. Qu’elles soient souriantes ou tristes, ces lèvres ne mentent pas.

J’aime mes lèvres pour leur expression. Elles racontent une histoire, comment je me sens et ce que je pense. Elles sont un signal de ce qui se passe dans ma vie, ce qui est très cool.

J’ai toujours aimé mes lèvres. Je suis très extravertie alors elles sont très importantes dans la livraison de mes idées et mon énergie. Mais particulièrement, j’aime qu’elles me permettent d’embrasser mon mari et mon bébé chaque matin et chaque soir.

J’aime qu’elles soient naturellement roses, alors je ne sens jamais le besoin d’ajouter de la couleur. Je ne mets généralement que du baume à lèvres ou un gloss clair.

Je n’ai jamais eu de misère à aimer mes lèvres jusqu’en 6e année, quand les enfants ont commencé à me dire qu’elles avaient l’air de lèvres de fumeur parce qu’elles étaient foncées. J’ai entendu ça souvent durant l’école secondaire aussi. Finalement, la moitié des têtes brûlées qui me faisaient ces commentaires étaient amoureux de moi. J’ai fini par ne plus écouter les critiques. Je me suis mise à aimer chaque partie de mes lèvres. Elles sont parfaitement faites pour moi.