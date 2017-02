ADVERTISEMENT

L’avenue Mont-Royal est loin d’être morte. Le Royal en est la preuve.

Situé sous le Rourge Gorge, le bar de type speakeasy vient tout juste d’ouvrir ses portes.

Ce lieu s’inscrit dans la vague d’ouvertures de bars discrets du même genre, comme le Henden.

L’établissement qui peut accueillir 60 personnes est spécialisé dans la création de cocktails.

« Les mixologues du ROYAL, tous passionnés par cette science, ont créé une gamme de cocktails spéciaux tout à fait exceptionnelle à base de mousseux, de champagnes et de spiritueux. On peut également y savourer les cocktails traditionnels et une sélection des plus variées de spiritueux, mousseux et vins, peut-on lire dans un communiqué présentant l’établissement. LE ROYAL ne peut passer outre le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. C’est ainsi que LE MTL375 a été créé spécifiquement pour l’occasion. Il est concocté à base de vodka White Keys, élaborée dans le quartier Rosemont par une bande d’âmes créatives d’ici et agrémenté de glaçons arborant le logo de la Ville de Montréal. Pour compléter la carte, LE ROYAL offre quelques plats légers pour combler les petits creux. »

L’endroit feuilleté permet de discuter et d’échanger en toute tranquillité, pour l’apéro ou une fin de soirée.

Notre photographe est allé faire découvrir l’endroit. Voyez ses photos.