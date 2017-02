La photo de Kellyanne Conway sur le divan du Bureau ovale vaut le détour(nement)

Tollé sur les réseaux sociaux. Une photo de la proche conseillère du président américain Donald Trump, Kellyanne Conway, agenouillée sur un sofa dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, a suscité la controverse sur les réseaux sociaux dans la nuit du lundi au mardi 28 février.

Sur ce cliché pris par un photographe de l'AFP, Kellyane Conway est agenouillée avec désinvolture sur le sofa, gardant ses chaussures, au moment où le président prend la pose pour une photo avec des dirigeants d'écoles secondaires et d'universités.

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC

Mardi, la publication de l'AFP avait été retweetée près de 1900 fois. Sur Twitter, beaucoup se sont déchaînés contre le "manque de respect" dont ferait preuve la conseillère, évoquant le manque de "courtoisie" envers les invités, sa position sur le canapé ou encore le fait qu'elle soit assise alors que le président était debout.

Dans le flot des critiques que cette photo a suscitées, certains internautes se sont livrés à des parodies hilarantes de la situation, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

"i am sorry ma'am but no shoes on the couch i do not make the rules"@nycsouthpaw pic.twitter.com/dbONSk9Kno — darth™ (@darth) 28 février 2017

"Je suis désolé m'dame, mais les chaussures sont interdites sur le canapé. C'est la loi je n'y peux rien"

@nycsouthpaw We are all him and he is us. pic.twitter.com/l4BRgQcnEw — Olivia 🚮 (@PartyCatOlivia) 28 février 2017

"Nous nous sentons tous comme lui, et il se sent comme nous"

"Grande vente aux enchères du président. Tout doit disparaître!"

"Oh mon Dieu Salamèche est dans le Bureau ovale"

Zoom in on the couch pic.twitter.com/aiLh25TbIU — #1 samir (@samir) 28 février 2017

"Zoomez sur le canapé: 'Bonjour je suis le canapé, tuez-moi s'il vous plaît'"

Hold up. Kellyanne Conway really sits like that on a couch in the Oval Office? pic.twitter.com/HYEHxTA0Ub — Jordan (@WlTTSJW) 28 février 2017

"Attendez. Kellyanne Conway s'assoit vraiment comme ça sur le divan du Bureau ovale?"

Kids in the Oval Office :

Obama Vs Trump pic.twitter.com/bExM1WiCIO — Hamilcar (@HamilcarB) 28 février 2017

"Les enfants dans le Bureau ovale: Obama vs. Trump"

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 février 2017

"Avant, on mettait du plastique sur les canapés pour les femmes comme Kellyanne Conway"