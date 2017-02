ADVERTISEMENT

Conduire est une compétence plutôt simple à développer. Bien conduire, c’est une tout autre histoire. Voilà maintenant sept ans que les cours de conduite sont redevenus obligatoires au Québec, mais 15 heures de leçons au volant d’une voiture demeurent beaucoup trop peu. Il faut passer beaucoup de temps derrière un volant pour devenir un conducteur compétent et sécuritaire, et rien ne remplace l’expérience que l’on acquiert au fils des années.

Rien, sauf une école de conduite haute performance. Nonobstant le fait que je détiens un permis de conduire depuis 25 ans et ma licence de pilote, je saute toujours sur l’opportunité de suivre un cours de conduite ou pilotage avancé. Cette fois-ci, j’ai eu la chance de me rendre à Gimli au Manitoba afin de conduire quelques bolides sur la surface glacée du lac Winnipeg.

Mais pas n'importe quelles voitures. Il s'agissait de modèles haute performance AMG de Mercedes que nous allions piloter dans le cadre de l'expérience Conduite Hivernale Sportive AMG Avancée, un cours conçu pour aider à développer nos techniques de conduite en conditions hivernales difficiles ainsi que nos habilités à effectuer des dérapages contrôlés, le tout couronné par la « Course des Champions ».

Close  Conduite hivernale avec Mercedes-AMG sur  









































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





La plupart des cours de conduite hivernale extrême débutent avec une séance théorique avant de se lancer sur la piste glacée. L’idée est que la majorité des conducteurs, aussi doués soient-ils, oublient souvent les bonnes pratiques de la conduite sur une surface à faible adhérence. Les mauvaises habitudes acquises en conduite de tous les jours, parfois plus dangereuses qu’on le croit, viennent remplacer ces bonnes pratiques. Il est donc inutile de se rendre directement sur la piste pour se faire reprocher notre mauvaise technique.

LIRE AUSSI:

» Mercedes dévoile la nouvelle E 63 S AMG familiale

Dans le cas du cours offert par AMG, cependant, c’est le contraire. On se familiarise avec les voitures et la surface glissante du lac immédiatement ce qui a pour effet de nous rendre plus attentifs aux instructions des conducteurs par la suite, question d’améliorer nos performances qui laissent souvent à désirer de prime abord.

En classe, les instructeurs survolent les principes de base tels que la position de conduite, le placement des mains et la vision. Survoler est le terme approprié, car ce cours de pilotage est destiné à ceux qui ont déjà participé à ce type d’apprentissage, mais qui cherchent à exploiter au maximum les voitures et leurs limites personnelles. Ce qui est intéressant ici est que même si les principes de base s’appliquent, les règles traditionnelles de la conduite haute vitesse sont pratiquement inutiles.

Par exemple, sur un circuit routier, si on se retrouve braqué au maximum dans une courbe, c’est peine perdue. Sur la glace par contre, ce n’est qu’un début. La technique de main par-dessus main devient un atout important pour éviter les bancs de glace. Au même moment, l’utilisation judicieuse du frein et de l’accélérateur va créer un transfert de poids sur l’essieu avant ou arrière et dès lors, nous sommes en glissade. Ensuite vient le devoir de maintenir cette belle glissade contrôlée.

La théorie est fascinante, même pour un mauvais élève comme moi, mais c’est une fois derrière le volant de la voiture que les leçons trouvent leurs sens. La CLA 45 AMG est dotée d’un système 4MATIC à traction intégrale réactif aux roues arrière. La voiture se comporte comme une traction ce qui veut dire qu’elle se tire du pétrin aisément à l’aide d’un dosage calculé de l’accélérateur lorsqu’elle se met à déraper. La CLS 63 AMG est aussi équipée du système 4MATIC, mais ici, il privilégie les roues arrière. Plus de « gaz » chez elle se traduit par plus de dérapage. Et finalement, on retrouve la C 63 AMG à propulsion et ses 503 chevaux – une bête qui met à l’épreuve notre maitrise de soi et notre courage avec toute cette puissance envoyée vers l’essieu arrière seulement.

Les trois voitures sont des Mercedes-AMG, mais chacune a un comportement qui lui est propre. Somme toute, et suite aux bons conseils des instructeurs qui nous surveillent de près, c’est la CLA 45 qui s’avère la plus agréable à piloter. Son comportement et ses réactions sont prévisibles et ses dimensions la rendent agile et habile et les 375 chevaux de son 4 cylindres de 2,0 litres ne sont pas mal non plus.

Je vous promets que lire ces lignes ne vous donne qu’à peine un aperçu du plaisir que vous aurez à suivre ce cours, ou toute autre école de pilotage de ce type. L’équipe de la Conduite Hivernale Sportive AMG Avancée en est pour beaucoup par contre. J’ai eu le privilège de travailler avec ce groupe de passionnés et de professionnels à quelques reprises dans le passé et la preuve qu’ils sont exceptionnels est que tous ceux qui ont participé à leurs évènements les considèrent comme des amis.

Justement, si vous êtes intéressé a assisté à de tels cours, Mercedes en suggère un bon nombre et vous pouvez consulter la liste sur le site web de l'Académie de conduite Mercedes. Le vrai défi, cependant, vous attend à Gimli. Le terrain de jeux de 325 acres, conçu par l’instructeur-chef Danny Kok, comprend des aires dynamiques et trois pistes différentes qui peuvent être reliées ensemble pour en faire une énorme piste de 7,4 km.

Passer quelques jours sur les rives du lac Winnipeg à conduire des bolides très puissants m’a fait frissonner, mais a aussi mis en évidence la réalité qu'il y a une différence entre savoir conduire et connaitre les techniques de conduite. Cette école jumèle jouissance et apprentissage et fera de vous un meilleur pilote.

Ah oui, je suis arrivé en 4e position sur 4 lors de la course des champions. Il semblerait que j’en ai encore beaucoup à apprendre…

Source: LuxuryCarMagazine.com