Stephen Harper a été le seul chef du Parti conservateur du Canada. Mais la défaite aux mains des libéraux de Justin Trudeau, les conservateurs devront choisir un successeur. Est-ce que ce sera un réformiste comme Harper? Un Red Tory? Un vétéran du parti ou quelqu'un de plus jeune? Voici quelques potentiels candidats qui sont parus dans les médias dans les derniers mois...

L'ancienne ministre conservatrice a annoncé le 2 novembre 2016 qu'elle se lançait dans la course à la direction de son parti par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Lisa Raitt, originaire du Cap Breton en Nouvelle-Écosse, a été élue pour la première fois en 2008 aux Communes. Elle a depuis occupé les postes de ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre des Transports. Après la défaite des conservateurs, en 2015, elle est devenue porte-parole de l’opposition en matière de Finances. Mais elle a récemment quitté son rôle pour se pencher sur la course à la direction.

Steven Blaney, élu sous la bannière conservatrice pour la première fois en 2006, a annoncé qu'il se présentait comme candidat à la fin du mois d'octobre. En 2011, il a dirigé le ministère des Anciens combattants, avant d'être nommé ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en 2013. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de porte-parole en matière de Services publics et d'approvisionnement. Il y a renoncé à son rôle pour se consacrer à la course à la direction. Le sénateur conservateur Jean-Guy Dagenais, appuie sa candidature.

Le député ontarien, qui a été ministre des Anciens Combattants dans le précédent gouvernement conservateur, s'est lancé dans la course à la mi-octobre 2016. Un avocat et ancien officier de l'aviation canadienne, il a été élu pour représenter la circonscription fédérale de Durham lors de l'élection complémentaire de 2012. Il a reçu le soutien des députés conservateurs Cathy McLeod, Todd Doherty, Blake Richards, Michael Cooper, Kevin Waugh, Robert Sopuck, Jamie Schmale, John Brassard et Colin Carrie.

Scheer, un député de la Saskatchewan qui a été président de la Chambre de 2011 à 2015, a annoncé fin septembre qu'il se lançait dans la course. Il peut compter sur l'appui de 20 députés de son parti, ce qui en fait le candidat qui a le plus grand nombre d'appuis dans le caucus actuel.

Maxime Bernier s'est officiellement lancé dans la course à la direction du Parti conservateur en avril 2016 pour défendre la liberté économique et les plus petits gouvernements. Le conservateur a été ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et ministre d’État de la Petite entreprise, du Tourisme et de l’Agriculture au sein du gouvernement Harper. Il est maintenant porte-parole de l'Industrie et fustige régulièrement les subventions aux entreprises comme Bombardier.

L'ancienne ministre de la Condition féminine est la première candidate qui a déposé sa candidature pour être dans la course à la direction du Parti conservateur. Elle a déjà formé un comité exploratoire afin de consulter les membres au sujet de l'avenir du parti, de partager des idées, de commencer à recruter de nouveaux membres et de lever des fonds. Mais le récent parcours de la députée pourrait lui nuire. Rappelons qu'elle a exposé sa position pro-vie pendant la campagne électorale et qu'elle a annoncé la mise en place de la ligne de dénonciation contre les «pratiques culturelles barbares».

Chong, qui a quitté le cabinet Harper en 2006 parce qu'il refusait de reconnaître le Québec comme nation distincte, fait aussi partie de la course. Le député ontarien de longue date s'est mérité une réputation de "rebelle" en raison de son projet de loi sur la réforme démocratique et parce qu'il demande aux conservateurs d'en faire plus pour combattre les changements climatiques.

Trost s'est lancé dans la course en août 2016. Un social conservateur dans tous les sens du terme, le député de la Saskatchewan s'oppose au mariage gay, à l'avortement et à l'aide médicale à mourir.

Clement, avocat de formation et militant conservateur de longue date, a siégé au sein du gouvernement provincial en Ontario avant de se tourner vers le fédéral. Il a terminé troisième dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada en 2004. Il a annoncé sa candidature en juillet 2016, mais a décidé de se retirer en octobre parce qu'il n'avait pas amassé suffisamment de dons pour sa campagne.

Deepak Obhrai, un ancien député réformiste de l'Alberta qui a été élu pour la première fois en 1997, est le doyen du caucus conservateur. Il s'est officiellement lancé dans la course en juillet 2016.

L'ancien ministre conservateur de l'Immigration, qui a perdu son siège aux dernières élections, a l'intention d'ajouter son nom à la longue liste de candidats. Il regrette son annonce d'instaurer une ligne d'aide pour dénoncer les «pratiques culturelles barbares» l'automne dernier, aux côtés de son ancienne collègue Kellie Leitch.

Michelle Rempel est devenue la plus jeune femme nommée au cabinet en 2013 en tant que ministre d'État pour la Diversification de l’économie de l’Ouest. Élue pour la première fois en 2011, Rempel a été réélue dans sa circonscription de Calgary Nose Hill par plus de 18 000 voix. Elle a souvent dénoncé le sexisme en politique et a récemment parlé de ce problème dans une série de tweets provocateurs qui ont laissé sous-entendre qu'elle voulait se lancer dans la course. "Je suis compétente, j'ai fait mes preuves et je suis prête, a-t-elle écrit. La question est la suivante -- êtes-vous prêts pour quelqu'un comme moi?"

L'aspirant candidat a décidé de ne pas se présenter, après des mois de spéculations, pour pouvoir s'occuper de sa famille. Il a annoncé sa décision le 12 septembre 2016. MacKay a occupé plusieurs ministères – Affaires étrangères, Défense et Justice – avant de quitter le Parti conservateur du Canada en 2015.

La fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, une avocate diplômée de Harvard impliquée dans des organisations charitables, serait le «pire cauchemar» de Justin Trudeau selon une chroniqueuse du Toronto Sun. Mais Caroline Mulroney dit que la politique n'est pas une priorité pour elle à ce stade-ci. Elle préfère consacrer ses efforts à son travail et à ses quatre jeunes enfants, dit-elle.

« Voici la vérité toute nue : je ne vais pas tenter ma chance au fédéral. Point. Je l'ai dit plusieurs fois. » Tout comme Jean Charest avant lui, le premier ministre de la Saskatchewan a démenti les rumeurs à son sujet. Il dit qu'il a déjà «le meilleur emploi au Canada» et compte bien se représenter aux élections dans sa province au mois d'avril.

L'homme d'affaires a causé toute une surprise quand il a offert d'investir un million de dollars dans l'industrie pétrolière si la première ministre de l'Alberta Rachel Notley démissionnait. Maintenant, l'ex-dragon (de l'émission Dragon's Den à CBC) songe à se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Sa priorité? Redresser l'économie.