Ce que Katy Perry ne montre pas sur cette photo de sa robe au Oscars

Les Oscars 2017 ont eu leur lot de surprises et de face cachée. Pour preuve, l'incroyable erreur commise lors de la remise du prix du "meilleur film" à "Moonlight" ou la partie du décor qui s'est effondrée sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles. Ce dimanche 26 février, il y a eu ce que l'on a vu et ce que l'on ne voulait pas que l'on voie.

Katy Perry ne fait pas exception à la règle. Lors de la traditionnelle soirée post-Oscars, organisée par Vanity Fair, la musicienne a fait une apparition remarquée. Habillée d'une robe signée Jean-Paul Gaultier, couverte de joyaux de chez Lorraine Schwartz, la chanteuse du tout récent tube "Chained To The Rythm" a illuminé de sa présence le parterre de stars venues participer à l'événement. Sur son compte Instagram, la chanteuse a publié ce lundi 27 février une photo de son apparat.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Feb 27, 2017 at 6:33pm PST

De dos, c'est une autre affaire. La soirée a elle aussi connu son lot de fesses cachées. Mais pas celles de Katy Perry. L'instagrameuse Amy a publié une photo de la star de dos, accoudée à une table en train de regarder la retransmission de la soirée.

I'm confused by the back of the dress @katyperry pic.twitter.com/ir8Bot1Wlq

— Amy 🤘🏼 (@xamyrosex) 27 février 2017