Arrivée à Lietteville aux sons des cloches tibétaines, en portant les vêtements traditionnels des moines bouddhistes, Monlam est devenue la nouvelle aumônière de la prison d’Unité 9, au grand dam de Normand Despins. Avec ses méthodes d’intervention non traditionnelles et son attitude apaisante, elle réussit peu à peu à faire sa place auprès des détenues, des IPL et des téléspectateurs. En grande partie grâce à l’interprétation délicate de l’actrice Karen Elkin, qu’on a déjà vue dans Rumeurs, 30 vies et Les Bougon.

Comment as-tu élaboré l’attitude et la posture intérieure de Monlam?

Comme je fais des arts martiaux depuis 17 ans et que j’ai suivi des cours de chant pendant 10 ans, j’ai moi-même fait un certain travail de profondeur, d’enracinement et de connexion avec moi-même. J’avais aussi déjà visité des centres bouddhistes, rencontré des moines et fait de la méditation. Il y a donc une partie de moi qui n’est pas étrangère à tout ça. Quand je suis sur le plateau de tournage, je dois créer un état de paix intérieure et de bien-être.

Est-ce complexe face aux personnages qui sont dans la confrontation, comme Normand Despins?

Quand je joue avec François Papineau, qui est un très bon comédien, je dois travailler vraiment fort! Il parvient à rendre Despins plein de haine et de colère, alors je tente de rester dans la bienveillance. Je porte sur lui un regard d’empathie, sans me laisser affecter par son énergie. Je me dis que son personnage est dans la douleur et que je dois lui envoyer de l’amour.

En quoi la rencontre avec un véritable moine, Drenpa, qui intervient auprès des détenus depuis des années, t’a aidée?

J’avais besoin de sentir son énergie. C’est quelqu’un de très simple, souriante, facile d’approche et très groundée. Pas du tout une illuminée! Je pense que c’est un souhait de l’auteure, Danielle Trottier, de normaliser un personnage comme le mien. Au début, avec sa robe, on a ressenti quelque chose d’assez mystique, mais tranquillement, elle rencontre les détenues et les IPL en demeurant très simple.

Que connais-tu d’autre à propos de Monlam?

Dans son historique, c’est une fille qui est allée faire un voyage en Inde au début de la vingtaine, car elle avait besoin de se connecter sur quelque chose de plus grand qu’elle. Elle a décidé de devenir moine bouddhiste et de vibrer comme ça. Elle a travaillé dans un centre de détention avec des hommes auparavant et elle est très heureuse de prendre le relais de Georges à Lietteville. Sa mission est d’aider les femmes. Elle veut les accompagner pour qu’elles trouvent la force en elles-mêmes de se donner une deuxième chance.

T’es-tu rasé les cheveux spécialement pour jouer dans Unité 9?

Absolument. Quand je les ai rasés, c’était un choc! Mais j’étais prête. Ça fait partie de mon travail de me transformer. Certains acteurs prennent ou perdent du poids pour un rôle. Moi, on m’a dit de couper mes cheveux. Je trouvais ça agréable de briser l’image de la fille aux petits cheveux blonds et aux yeux bleus.

Est-ce que ça t’aidait à ne pas être dans un rapport de coquetterie devant la caméra?

Oui, je trouvais ça intéressant de ne pas avoir un beau look, alors qu’on est habitué de jouer avec de jolis vêtements et d’être maquillés. Dans Unité 9, je joue avec peu de maquillage, un coco rasé et des habits en lin très sobres. Ça prend de l’humilité. Mais je suis au service de l’histoire, et non de mon image. C’est une joie de laisser le personnage prendre le dessus et de ne pas être reconnue.

Quels sont tes prochains projets?

Je ne sais pas encore si mon personnage revient dans Unité 9. Inévitablement, j’ai été exclue des considérations pour certains projets, en raison de mes cheveux rasés. Mais j’ai accepté ça en les rasant. Pour le reste, je travaille sur un projet d’écriture qui est encore à l’état embryonnaire. Et je fais beaucoup de narration et de voix pour la radio, la télé et des jeux vidéo.

