Une famille en Inde est en deuil de jumeaux de trois ans, morts noyés dans une machine à laver.

Nishant et Nakshya ont grimpé dans la laveuse après avoir été laissés sans surveillance samedi, rapporte NDTV.

Selon le Hindustan Times la tragédie s'est produite dams la ville de Rohini, alors que la mère des garçons était partie acheter du détergent à lessive.

La dame avait rempli la machine d'eau et déshabillé les jumeaux pour les préparer à l'heure du bain, dit le Times.

3-year-old Rohini twins found dead in washing machine https://t.co/kCUik268JB — Times of India (@timesofindia) February 26, 2017

Quand elle est revenue chez elle, six minutes plus tard, elle était incapable de les trouver, indique le Indian Express. Le père des victimes a retrouvé les corps inanimés dans la machine une demi-heure plus tard. Ils se sont noyés dans 15 litres d'eau.

Le responsable de l'enquête croit que les garçons sont montés sur une pile de linge pour voir ce qui se trouvait dans la laveuse. «Le deuxième a dû suivre son frère», suggère M N Tiwari.

"«Puisque les deux sont tombés tête première, ils se sont étouffés. Ils n'avaient aucun moyen de sortir.»

La famille n'a pas voulu que les corps soient autopsiés.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.