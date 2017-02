ADVERTISEMENT

Après avoir choisi Millie Bobby Brown, star de la série Netflix "Stranger Things", en tant qu'égérie de leur collection prêt-à-porter, Calvin Klein a fait appel aux héros du film "Moonlight" pour représenter ses sous-vêtements.

Au lendemain du sacre doublement historique à la 89ème cérémonie des Oscars, le groupe de mode newyorkais a dévoilé sa nouvelle campagne printemps 2017 nommée "Révélation".

Les acteurs principaux de "Moonlight" dont Mahershala Ali, Oscar du "meilleur second rôle" à 43 ans, Alex Hibbert, 12 ans, Ashton Sanders, 21 ans, et Trevante Rhodes, 27 ans, sont au cœur de tous ces clichés en noir et blanc.

Sous-vêtements pour les adultes et tee-shirt noir pour le petit garçon, le directeur artistique de Calvin Klein, Raf Simons, signe une deuxième campagne prometteuse depuis son arrivée dans le groupe en août 2016.

1 Trevante Rhodes WILLY VANDERPERRE / CALVIN KLEIN

2 WILLY VANDERPERRE / CALVIN KLEIN

3 WILLY VANDERPERRE / CALVIN KLEIN

4 Ashton Sanders WILLY VANDERPERRE / CALVIN KLEIN

Entre "Moonlight" et Calvin Klein, l'entente est certaine. Les acteurs du "meilleur film" de l'année ont brillamment fait la promotion de la marque sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars dimanche 26 février vêtus de costumes signés Raf Simons.

