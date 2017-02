ADVERTISEMENT

La cérémonie 2017 des Oscars restera dans les annales pour son incroyable cafouillage lors de la remise du prix du meilleur film. Et si la raison en est désormais connue, cela n'a pas empêché les animateurs des émissions américaines d'imaginer les causes les plus loufoques à cette sublime confusion.

James Corden s'est glissé dans la peau d'une Emma Stone qui s'imagine que Warren Beatty est peut-être aveugle, tandis que Jimmy Kimmel, qui présentait la cérémonie, a préféré faire reposer la faute sur les épaules de son acolyte Guillermo, cassant la croûte dans les coulisses. Mais la palme revient à Conan O'Brien et Stephen Colbert, qui ont réécrit les messages issus de la fameuse enveloppe, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus.