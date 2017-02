ADVERTISEMENT

C’est dans le magazine Urbania que la comédienne de Ramdam a livré un poignant témoignage sur son alcoolisme et sa « vie de party » qui l’ont menée à devenir complètement sobre depuis un an déjà. Alors que nous sommes à la toute fin du défi « 28 jours sans alcool » de Jean Lapointe, l’actrice souhaite sensibiliser les gens au problème de dépendance à l’alcool et a créé une plateforme web, Soberlab, dediée aux gens sobres ou en processus de le devenir.

L’article rédigé par Éliane Gagnon est incroyablement touchant. Elle y raconte comment sa vie de « party animal » ne collait pas à celle d’actrice pour Ramdam: « Mon personnage de Kim devient de plus en plus populaire, mais ça me gosse raide de me faire aborder dans les bars parce que plus souvent qu’autrement, je suis bien pétée, déchirée, arrachée, déchaussée, gelée (du grand vocabulaire de fille de party) que ça m’arrive de faire de l’attitude aux fans qui sont vraiment heureux de m’apprendre que j’ai donc l’air plus jeune que mon âge. »

C’est après de nombreux incidents fâcheux, comme lorsque s’est retrouvée trop gelée dans un coin du bar ou lorsqu’elle a bu au volant et endommagé sa voiture que l’actrice, en février 2016, décide de devenir sobre.

Son témoignage est sensible, touchant, personnel et surtout, risque de résonner chez plusieurs personnes qui vivent ou ont vécu des situations semblables.

On vous invite à lire son article en entier sur Urbania.

