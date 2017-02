ADVERTISEMENT

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées lundi après-midi quand un petit avion s'est écrasé sur deux maisons du sud de la Californie.

L'avion transportait un homme, sa femme et trois adolescents au moment de l'accident vers 16 h 40, heure locale. L'avion s'est écrasé quelques minutes après avoir décollé de l'aéroport municipal de Riverside à destination de San Jose.

Une adolescente n'a subi que des blessures mineures après avoir été éjectée de l'appareil.

Un témoin a raconté que les ailes de l'avion étaient pratiquement perpendiculaires au sol quelques instants avant l'accident.

Les pompiers arrivés sur place sont entrés dans une des deux maisons en flammes, où ils ont retrouvé un autre passager, qui était inconscient. Cette victime a été opérée d'urgence et se trouve dans un état critique.

Toutes les victimes prenaient place à bord de l'avion.

L'appareil a essentiellement explosé au moment de l'impact. Des débris ont été retrouvés à des centaines de mètres de là et l'incendie qui a éclaté a donné naissance à des flammes si hautes qu'elles étaient visibles six coins de rue plus loin.

