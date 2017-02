«Docteur Strange»: un rôle dépoussiéré pour Benedict Wong

ADVERTISEMENT

Les amateurs en ont longtemps rêvé, les studios Marvel l’ont fait. Le superhéros Docteur Strange a maintenant droit à son incarnation. C’est l’acteur Benedict Cumberbatch qui incarne le célèbre magicien à la cape rouge. Afin de marquer la sortie du film aujourd’hui en DVD et Blu-ray, le Huffington Post Québec s’est entretenu avec Benedict Wong qui joue le libraire énigmatique un peu sorcier.

Naviguant entre télévision et cinéma, la carrière de Benedict Wong est variée. À 45 ans, l’acteur britannique d’origine chinoise demeure toujours ouvert aux projets d’envergures comme dans The Martian ou Prometheus. À ce titre, la superproduction Docteur Strange a dépassé toutes ses attentes. «C’est inimaginable. J’ai collectionné les bandes dessinées de Spiderman toute ma jeunesse, et me voilà maintenant dans une aventure Marvel!»

Docteur Strange raconte l’histoire de Stephen Strange, un brillant neurochirurgien imbu de lui-même. Après un grave accident qui paralyse ses mains, l’homme se rend au Népal. Il réussit à guérir grâce à la magie occulte qui le convainc à s’allier à un groupe de sorciers menacés par des forces diaboliques. Benedict Wong y interprète un maître des arts mystiques responsable d’une bibliothèque secrète contenant formules et textes sacrés.

«Si vous lisez les premiers comics de Docteur Strange publiés dans les 1960, vous découvrirez que mon personnage est un servant asiatique assez stéréotypé, raconte-t-il. Le réalisateur Scott Derrickson voulait à tout prix éviter ce piège en dépoussiérant le rôle. On s’est donc entendu avec les scénaristes pour construire un personnage plus influent avec de l’envergure et de la profondeur.»

Plus jeune, il se demandait d’ailleurs où étaient les superhéros asiatiques. «Je cherchais une figure à laquelle m’identifier. À l’époque, il n’y en avait pas, alors aujourd’hui, ma participation dans ce film est un peu ma revanche.»

Wong espère également que sa présence sera le début d’une plus grande diversité au cinéma. «Je le dis haut et fort, il faut plus d’Asiatiques sur les grands écrans. Il excite tellement de talents qui attendent qu’on leur ouvre les portes.»

La fabrication des images

Sélectionné pour l’Oscar des meilleurs effets spéciaux, le film impressionne par la diversité de son visuel. De son côté. Stephane Ceretti, superviseur des effets spéciaux, parle d’un travail de titan.

«On a tourné dans plusieurs pays à travers le monde et il fallait à chaque fois garder la même atmosphère. Le monde de la magie est primordial dans cette production. Le fait que le réalisateur soit également un des scénaristes a beaucoup aidé à définir l’imaginaire de Docteur Strange.»

Il a aussi fallu créer de toutes pièces des univers parallèles dans lesquels évoluent les personnages. «Ce que l’on peut voir sur pellicule est le résultat de beaucoup de discussions avec le département artistique, explique Stephane Ceretti. On a réussi à mélanger plusieurs techniques visuelles afin de rendre l’ensemble crédible. Malgré les nombreux défis, le projet a permis à l’équipe de se dépasser», a-t-il conclu.

Doctor Strange (Docteur Strange) – Drame fantastique – Walt Disney Studios – 115 minutes – Sortie en DVD/Blu-ray le 28 février 2017 – États-Unis.