Le Service de police de la Ville de Montréal demande l'aide du public pour retrouver une femme iranienne disparue alors qu'elle visitait sa famille à Montréal.

Leila Tatari est âgée de 69 ans et ne parle que le perse. Elle aurait quitté la maison de Côte-des-Neiges où elle était hébergée vers 17h, samedi le 25 février dernier, sans effets personnels ni argent. À Montréal depuis à peine cinq mois, elle ne connaît pas très bien la ville et pourrait s'être perdue.

Elle mesure 1,67 m (5' 6'') et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns grisonnants et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d'hiver noir mi-long, un foulard noir et beige, des pantalons noirs et des chaussures noires.

Toute personne ayant aperçu Mme Tatari est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec Info-Crime Montréal de façon confidentielle en composant le 514 393-1133.