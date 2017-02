Denis Coderre le répète à qui veut l'entendre: il n'a pas été blâmé par le rapport de la commission Gomery. L'enquête sur le scandale des commandites a tout de même révélé qu'il entretenait des relations étroites avec plusieurs acteurs de ce détournement de fonds publics. Le journaliste Normand Lester rappelait dans une chronique qu'il a travaillé pour le Groupe Polygone «le plus important récipiendaire des contrats du programme des commandites». Denis Coderre a aussi bénéficié pendant six semaines du condo de son ami Claude Boulay, du Groupe Everest, en plus d'accepter des billets pour une loge au Centre Bell du publicitaire Jean Lafleur, condamné dans le scandale des commandites.