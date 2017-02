ADVERTISEMENT

L'énorme gaffe de Warren Beatty et Faye Dunaway va rester dans les annales! Après avoir suscité une stupéfaction générale avec leur vraie-fausse annonce de l'Oscar du meilleur film, ceux qui incarnaient Bonnie et Clyde en 1967 ont suscité les plaisanteries de Chrissy Teigen.

Au lendemain de la 89e cérémonie des Oscars, ce lundi 27 février, l'épouse de John Legend a souhaité rappeler à tout le monde que son mari avait gagné un Oscar. Avec une humilité feinte, la star rappelle toutefois qu'il n'a pas remporté la statuette cette année.

"Les amis, on est rejoint par l'oscarisé John Legend. Mais pas cette année", lance-t-elle en tournant la caméra vers son mari. "Pas cette année", confirme le chanteur, penaud.

L'artiste qui tenait un rôle secondaire dans le film de Damien Chazelle a offert une belle performance lors de la soirée. Il a entamé au piano les deux titres phares de La La Land: City of Stars et Audition (The Fools Who Dream). Le titre City of Stars, interprété initialement par Emma Stone et Ryan Gosling, a remporté l'Oscar de la Meilleure chanson originale. De son côté, le mannequin a été vu dormant sur l'épaule de son mari.

Dans une deuxième publication, la jeune femme réitère sa blague. Alors que le couple est en voiture, un autobus de touristes les reconnaît. Chrissy Teigen s'empresse de leur signaler que son mari a gagné un Oscar, mais "pas cette année".

Cette année non, certes. C'est en 2015, aux côtés du rappeur Common que John Legend a reçu la prestigieuse statuette de la Meilleure chanson originale pour le titre Glory du film Selma.