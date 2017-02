Vous vous demandez si votre vagin est «normal»? Vous n'êtes pas seule...

La vérité : Si l’un de vous deux n’atteint pas l’orgasme, ce n’est pas nécessairement un échec. Le stress, les problèmes de santé et la fatigue sont autant de facteurs pouvant jouer un rôle déterminant dans votre vie sexuelle. Inutile de faire semblant également. Si vous vous souciez trop de votre performance ou de celle de votre partenaire, vous oublierez de relaxer et d’en profiter.

La vérité : Les hommes ne sont pas des machines. Le désir sexuel d’un homme dépend beaucoup de son estime de soi, de son état émotionnel et de son niveau de confort en présence de sa partenaire. Ne le prenez donc pas mal si votre homme n’en a pas toujours envie.

La vérité : Plusieurs personnes commettraient l’adultère dans le but avoué de se faire prendre. Cet écart aurait pour but d’attirer l’attention sur certains problèmes au sein du couple, ou pour provoquer la fin de celui-ci afin de pouvoir enfin repartir à zéro.

La vérité : L’adultère n’est pas la cause du problème, il attire l’attention vers lui. L’aventure est l’ultime recours d’une personne incapable, pour une raison ou une autre, de faire face aux difficultés qu’elle éprouve avec son partenaire.

La vérité : La dépendance sexuelle n’est pas tant à propos du sexe plus que de divers problèmes non résolus chez la personne concernée, souvent liés à un sentiment de honte et de faible estime de soi attisant ce fort besoin d’affirmation extérieure. Humilier la personne davantage ne fera qu’aggraver le problème. Parlez en plutôt avec elle sans porter de jugement et aidez-la à trouver de l’aide.

La vérité : Les baby-boomers vieillissent et n’ont pas l’intention de laisser la société contrôler leur vie sexuelle. En fait, on diagnostique actuellement de plus en plus d’ITS dans les résidences pour personnes âgées, où les préservatifs ne sont pas monnaie courante.

La vérité : La plupart des personnes vivant avec un handicap éprouvent toujours le désir de goûter aux joies de la sexualité, même si elles ne peuvent pas forcément atteindre l’orgasme.

La vérité : Les hommes atteignent leur plus haut niveau de testostérone autour de l’âge de 18 ans et les femmes leur plus haut niveau d’estrogène à la fin de la vingtaine, mais il ne s’agit pas de l’apogée sexuelle. Nous atteignons notre apogée sexuelle lorsque nous sommes le plus à notre aise en faisant l’amour. Cela se produit lorsque nous nous sentons le mieux dans notre peau et dans notre vie de couple, tout simplement.

La vérité : Presque tout le monde se masturbe. C’est le premier acte sexuel que la plupart d’entre nous avons expérimenté. La masturbation nous aide à apprendre ce que nous aimons et à le partager avec notre partenaire pour ainsi enrichir notre vie sexuelle.

La vérité : Certaines femmes emploient un vibrateur pendant l’acte pour atteindre l’orgasme plus rapidement. Mais un vibrateur ne peut faire qu’une chose. Le partenaire, lui, peut toucher, embrasser, enlacer et exprimer du désir.