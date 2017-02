ADVERTISEMENT

Un coup les prix remis — et le malaise presque avalé —, les plus grandes vedettes d’Hollywood se sont retrouvés à la soirée du Vanity Fair pour terminer la soirée, dimanche.

Le très couru événement organisé par le magazine attire chaque année une brochette de personnalités prêtes à faire la fête et se dégourdir. Rares sont ceux qui y ont accès.

C’est pourquoi nous vous partager les images du tapis rouge de cette soirée titanesque que personne n’a su accoter jusqu’à présent. Et non! On ne parle pas des mêmes tenues que sur le tapis rouge des Oscars. Plusieurs belles nous ont offert de nouveaux looks. À vous de les découvrir dans la galerie d’image ci-dessous.