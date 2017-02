Ottawa détaille une partie de son aide humanitaire au Moyen-Orient

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.

L’organisation mondiale de mobilisation Global Citizen, en partenariat avec le Fonds Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, proposait un imposant concert gratuit avec plusieurs artistes connus, dont Usher & The Roots, Sam Roberts, Half Moon Run, Bobby Bazini Metric et Charlotte Cardin, samedi soir au Centre Bell de Montréal.