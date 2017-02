ADVERTISEMENT

Berlin est une ville bouillonnante, dont l’histoire complexe est à la mesure d’une scène artistique aux innombrables influences. David Bowie, qui a habité le quartier de Schöneberg durant deux ans, la qualifiait de « plus grandiose célébration culturelle qu’il soit possible d’imaginer ».

Le passé militaire de la capitale allemande est indissociable du regard progressiste et optimiste qu’elle jette désormais sur l’avenir. Bien qu’il soit impossible de découvrir tous les attraits de Berlin en un seul séjour, voici cinq suggestions qui feront de votre escapade estivale avec Air Canada Rouge l’un des voyages les plus réussis de votre vie.

La porte de Brandebourg

La porte de Brandebourg est l’un des sites les plus emblématiques de Berlin et figure en tête de liste de tout bon parcours touristique. Ce monument de style néoclassique, érigé à la fin du 18e siècle pour donner accès à la ville, en est venu à symboliser à la fois la guerre et la paix. Les Nazis l’ont traversé en 1939 afin de célébrer leur puissance à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre froide, le Mur de Berlin faisait en sorte que ni les Allemands de l’Est ni les Allemands de l’Ouest n’y avaient accès. C’est à ses pieds que Ronald Reagan a prononcé cette phrase célèbre : « M. Gorbatchev, détruisez ce mur! » Aujourd’hui, la porte de Brandebourg est un symbole de la réunification allemande.

L'île aux Musées

Située sur la rivière Spree, l’île aux Musées renferme cinq établissements classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Qu’il s’agisse de la Porte d’Ishtar exposée au musée de Pergame ou du buste de Néfertiti exposé au Neues Museum (Nouveau musée), les artefacts qu’on y retrouve sont tout simplement spectaculaires. Les Berlinois vous recommanderont de parcourir l’île à pied tranquillement afin de mieux admirer ses splendeurs architecturales. Tant qu’à faire, apportez votre lunch pour y pique-niquer!

Le Mur de Berlin

L’on ne pourrait imaginer une visite dans la capitale allemande sans observer ce qu’il reste du tristement célèbre Mur de Berlin. Le Mémorial du Mur de Berlin donne une idée de l’impact qu’a pu avoir cette imposante structure sur le quotidien des Berlinois de l’Est et de l’Ouest. Ce lieu de mémoire nous rappelle que de nombreuses personnes ont perdu la vie en tentant de fuir l’Allemagne de l’Est. Longue de 1,4 kilomètre, la section préservée est accompagnée de courts métrages qui relatent l’histoire du Mur à partir de sa construction. Pour jeter un regard plus optimiste sur l’avenir de la ville et comprendre comment son démantèlement a influencé la faune artistique locale, déambulez le long de l’East Side Gallery. Cette immense galerie d’art en plein air contient elle aussi des sections du Mur. Celles-ci ont toutefois tendance à disparaître sous le pic des touristes et des vandales, lorsqu’elles ne sont pas données en cadeau à l’étranger. (Au Canada, l’on peut admirer une section du Mur de Berlin au World Peace Pavilion de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.)

Checkpoint Charlie

Cette attraction est peut-être un cliché, mais vous aurez des regrets si vous la manquez! Symbole par excellence de la division de la ville, Checkpoint Charlie était le point de passage le plus célèbre entre l’Est et l’Ouest. Il pouvait être traversé par les diplomates, les journalistes ainsi que les touristes non allemands, à qui l’on attribuait un visa d’une journée donnant accès à Berlin-Est. La porte blanche d’origine est maintenant exposée dans un musée. Toutefois, des figurants habillés en soldats montent la garde devant sa réplique et se prêtent volontiers au jeu des photographes. Checkpoint Charlie est également le titre d’une chanson pacifiste de Little Steven.

Le palais du Reichstag

Inauguré en 1894, le palais du Reichstag a accueilli l’assemblée parlementaire allemande jusqu’à ce qu’un incendie suspect ne l’endommage en 1933. Tombé en désuétude durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide qui s’ensuivit, il n’a été véritablement rénové qu’après la chute du Mur, c’est-à-dire dans les années 1990. Si le palais en lui-même est grandiose, son principal attrait est certainement le panorama qu’offre sa coupole vitrée. Berlin est une ville qui compte peu de gratte-ciels et où les immeubles se limitent pour la plupart à six étages. Ce lieu est donc tout indiqué pour observer les monuments environnants. Allez-y en soirée afin de voir la capitale allemande briller de tous ses feux sur 360 degrés.

Ces attractions ne sont qu’un bref échantillon de ce qu’une ville aussi unique que Berlin peut vous offrir. Vous aimeriez voir la capitale allemande de vos propres yeux? Alors planifiez vos vacances d’été dès maintenant avec Air Canada Rouge. Les vols à destination de Berlin débuteront au mois de juin.