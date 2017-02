ADVERTISEMENT

Paris est la première destination touristique de France, mais Marseille est tout aussi inspirante. Cette ville portuaire vous en mettra plein la vue avec son histoire millénaire et ses trésors architecturaux. Elle vous ravira les papilles avec ses succulents produits de la mer. Vous voulez en savoir plus? Voici huit bonnes raisons de vous envoler vers Marseille avec Air Canada Rouge.

1. Déambuler dans les ruelles du vieux Marseille

Il faut absolument parcourir les allées étroites du Vieux-Port et imaginer à quoi la vie ressemblait il y a 2600 ans, lorsque ce lieu devint l’une des cités les plus prospères de la Méditerranée. Faites un détour au parc du Pharo afin de prendre quelques photos panoramiques. Visitez l’Église des Réformés ainsi que le fort Saint-Jean, construit dans le but de protéger l’accès au port.

2. Manger une délicieuse bouillabaisse

Achetez du poisson frais, des palourdes et du homard et faites cuire le tout dans un délicat bouillon assaisonné d’ail, de safran et de fenouil. Ajoutez des poireaux, des tomates et des oignons et vous obtiendrez le plat marseillais par excellence. Plusieurs restaurants servent la bouillabaisse, mais vous pouvez également prendre un cours de cuisine avec un chef qui vous accompagnera au marché et vous apprendra à la préparer.

3. Magasiner au Cours Julien

Commandez un café au lait et observez la faune locale au Cours Julien, une place à l’ambiance bohême, aux boutiques tendance et aux façades recouvertes de murales.

4. Visiter l’impressionnante Cité Radieuse

Les amateurs d’architecture moderne ne doivent en aucun cas manquer la Cité Radieuse. Cette imposante unité d’habitation conçue par Le Corbusier fait penser à un navire ancré dans un parc.

5. Faire la route des vins de Provence

La Provence est l’une des plus anciennes régions viticoles de France et la réputation de ses grands crus n’est plus à faire. Il n’y a rien de tel que de siroter un rosé bien sec par une chaude journée d’été, alors n’hésitez pas à partir à la découverte des spectaculaires vignobles de la région.

6. Prendre l’air dans un parc luxuriant

Marseille regorge de places et de promontoires où vous pourrez vous détendre dans la verdure. Le Jardin de la Colline Puget (aménagé en 1801) et le Jardin des Vestiges n’en sont que quelques exemples. Procurez-vous une baguette et du fromage afin de pique-niquer dans l’une ou l’autre de ces oasis urbaines.

7. S’évader au Château d’If

Facilement accessible en bateau, cette fortification érigée au 16e siècle a surtout servi de prison. Ses détenus les plus célèbres sont l’Abbé Faria et Edmond Dantès, personnages du roman Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas.

8. Courir les expositions

Les musées de Marseille sont si nombreux que vous n’aurez aucun problème à satisfaire votre curiosité. Vous aimez les antiquités égyptiennes? Vous en trouverez une collection impressionnante au Centre de la Vieille Charité. Vous préférez les tableaux datant du 16e au 19e siècle? Le Musée des Beaux-Arts est le lieu tout indiqué pour les admirer. Vous aimez la mécanique? Le Musée de la Moto est là pour vous. Bref, il y en a pour tous les goûts!

Vous pouvez réserver vos vacances de rêve à Marseille en quelques clics, puisque Air Canada Rouge offre des vols vers cette destination à partir de juin. Le bon vin, les jardins et l’architecture époustouflante de la région n’attendent que vous!