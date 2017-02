Tout le monde avait paniqué quand Miss Colombie avait été couronnée Miss Univers par erreur l’année dernière par Steve Harvey, mais personne n'était prêt à être témoin de l’erreur monumentale qui s’est produite dimanche soir à la cérémonie des Oscars.

Lorsqu’il est venu le temps d’annoncer le vainqueur de la récompense ultime - l'Oscar du meilleur film - les annonceurs ont l'air de s'être trompés et ont nommé La la land alors que le vrai gagnant était Moonlight de Barry Jenkins. Avaient-ils la bonne enveloppe? L'histoire n'a toujours pas été mise au clair au moment d'écrire ces lignes.

Voici la fameuse séquence :

. @MoonlightMov has officially won Best Picture at the #Oscars ! Congratulations! pic.twitter.com/wUNWPEoO7X

Bien sûr, ça a immédiatement été la folie sur les réseaux sociaux :

#Oscars Ça leur apprendra de prendre des vieux schnocks pour présenter un Oscar... — Richard Martineau (@RiMartineau) February 27, 2017

Les #Oscars , c'est du FAKE NEWS!!!! -D.Trump — Marie France Bazzo (@MFBazzo) February 27, 2017

That ending to the #oscars should win best picture next year. #holyshit congrats #moonlight — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) February 27, 2017

well at least for the rest of my life when i make a mistake i'll think "at least i didn't fuck up as hard as the 2017 oscars envelope guy" — Dan Howell (@danisnotonfire) February 27, 2017

Best part of the #Oscars was that there was a 30 second period where no one genuinely knew what was going on — jacksfilms (@jacksfilms) February 27, 2017

That was the most holy shit moment in #Oscars history??? pic.twitter.com/HjeijjhwSw — Jessica Goodman (@jessgood) February 27, 2017