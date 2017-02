ADVERTISEMENT

Les biens contrefaits, les logiciels piratés et le vol de secrets commerciaux coûtent jusqu'à 600 milliards $ US à l'économie américaine chaque année, selon un groupe privé.

Un rapport dévoilé lundi par la Commission sur le vol de propriété intellectuelle américaine explique que les pertes annuelles oscillent entre 225 milliards $ US et 600 milliards $ US.

Le coût associé au vol de secrets commerciaux se situerait entre 180 milliards $ US et 540 milliards $ US. Les biens contrefaits coûteraient entre 29 milliards $ US et 41 milliards $ US à l'économie chaque année, tandis que les logiciels piratés coûteraient 18 milliards $ US.

Le Bureau du directeur du renseignement national calculait, en 2015, que le coût de l'espionnage économique perpétré par des pirates informatiques atteignait 400 milliards $ US.

La commission affirme que la Chine arrive au premier rang des malfaiteurs. En incluant Hong Kong, la Chine a généré 87 pour cent des biens contrefaits saisis avant d'entrer aux États-Unis. Le rapport ajoute que le gouvernement chinois encourage le vol de propriété intellectuelle.

La commission est dirigée par Jon Huntsman - un ancien gouverneur républicain, candidat à la présidence et ambassadeur en Chine - et par l'amiral Dennis Blair, l'ancien directeur des renseignements américains.

