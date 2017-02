ADVERTISEMENT

Sa performance a été universellement acclamée et Casey Affleck a reçu dimanche 26 février l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "Manchester by the sea", l'histoire touchante d'un homme taciturne forcé de s'occuper du fils de son frère soudainement décédé.

L'acteur, qui éclipse notamment Ryan Gosling, qui chante et danse dans la comédie musicale "La La Land", et Denzel Washington, qui était donné favori pour son rôle de père aigri dans "Fences", donne un tour inédit à cette récompense: c'est la première fois qu'une fratrie est récompensée lors de cette prestigieuse cérémonie. Son frère, Ben Affleck, avait en effet gagné l'Oscar du meilleur film pour "Argo" en 2013 (il avait aussi reçu en 1998 celui du meilleur scénario pour "Will Hunting", co-écrit avec Matt Damon).

Mais une ombre sur sa carrière a refait surface au cours de la saison des prix hollywoodiens. L'acteur de 41 ans a été accusé en 2010 de harcèlement sexuel par deux femmes lors du tournage d'"I'm Still Here", des allégations qu'il a toujours niées en bloc.

Des réactions déjà après sa nomination

L'affaire, finalement réglée à l'amiable, le poursuit toujours. Des acteurs, activistes et observateurs ont critiqué l'ignorance de l'Académie des Oscars sur ce sujet, à l'instar de la comédienne Constance Wu, connue pour son rôle dans la série ABC "Bienvenue chez les Huang".

"Le contexte a son importance. Parce que dans la comédie, l'humain a son importance. C'est pour cela que l'art existe", avait-elle notamment écrit sur son profil Twitter après l'annonce des nommés cette année.

“Here in NYC, we will fight to ensure that ALL women have access to free birth control” @NYCCouncil Speaker @MMViverito on the #StateofNYC 🙌 — Constance Wu (@ConstanceWu) 16 février 2017

I've been counseled not to talk about this for career's sake. F my career then, I'm a woman & human first. That's what my craft is built on. — Constance Wu (@ConstanceWu) 24 janvier 2017

"On m'a conseillé de ne pas en parler pour le bien de ma carrière. J'em***** ma carrière, je suis avant tout une femme et un être humain. C'est sur cela que repose ma carrière."

& if u think rape culture is only about actual rape/intercourse,uh it's not,so do urself a favor & look it up,read about it.Learn something — Constance Wu (@ConstanceWu) 26 janvier 2017

"Affleck est sur le point de rejoindre Daniel Day Lewis et Jack Nicholson comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération, explique une écrivaine dans une tribune publiée dans le Marie Claire américain. Malheureusement, il est aussi sur le point de rejoindre Woody Allen, Roman Polanski et tant d'autres hommes accusés de comportement sexuel inapproprié, qui se satisfont de laisser leurs victimes présumées (qui, dans de nombreux cas, finissent pas s'avérer être de vraies victimes) souffrir au vu et au su de l'opinion publique."

Nate Silver, le très influent patron du site "538", spécialisé dans les statistiques, a lui aussi eu un mot pour l'acteur sur Twitter il y a plusieurs semaines. "Voici les prédictions de 538 pour les Oscars. Espérons que l'on se trompe sur Casey Affleck", a-t-il écrit.

Here's 538's Oscars tracker -- hopefully, we'll be wrong about Casey Affleck. https://t.co/b7tlJoxZvU — Nate Silver (@NateSilver538) 24 janvier 2017

"Les gens disent ce qu'ils veulent. Parfois, votre réponse n'a aucune importance. J'ai l'impression que dès que vous êtes connus, les gens n'ont aucun problème à dire ce qu'ils veulent", avait estimé Casey Affleck dans une interview au magazine Variety en octobre dernier.

Sur Twitter, certains internautes ont encore fait référence dimanche soir à cette affaire.

With the sexual assault case, the Casey Affleck win is not easy. We care about some things. We ignore others. #oscars — Jon Acuff (@JonAcuff) 27 février 2017

"Avec son affaire de harcèlement sexuel, la victoire de Casey Affleck ne sera pas évidente pour lui. On donne de l'importance à certaines choses, pas à d'autres."

BOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! — Reagan Gomez (@ReaganGomez) 27 février 2017

Casey's very talented and you can't say that about every rapist. — Bonnie McFarlane (@bonniemcfarlane) 27 février 2017

"Casey est très talentueux, on ne peut pas dire ça de tous les violeurs"

FOR ONE.

HE IS A SEXUAL PREDATOR.

FOR TWO.

MUMBLES MCNEPOTISM CAN'T ACT. — Lauren Chanel Allen (@MichelleHux) 27 février 2017

"D'un, c'est un prédateur sexuel. De deux, il marmonne et symbolise le népotisme"

Le sacre d'une carrière de plus de 20 ans

Avec cet Oscar, Casey Affleck sort en tout cas de l'ombre de son frère Ben Affleck. Sa performance dans ce drame de Kenneth Lonergan, tour à tour drôle et bouleversant, lui a déjà valu un Golden Globe.

Cette récompense couronne une carrière entamée il y a plus de 20 ans dans "To die for", de Gus Van Sant, où il incarnait une petite frappe recrutée par une Nicole Kidman prête à tout. C'est le film qui l'a révélé au grand public mondial (1995).

Il y partageait aussi l'affiche avec Joaquin Phoenix, qui lui présenta sa soeur Summer, également actrice: elle a partagé sa vie pendant 15 ans et ils ont eu deux enfants.

L'un des acteurs fétiches de Gus Van Sant, Affleck a aussi retrouvé le cinéaste culte dans "Will Hunting", qui a propulsé son frère et Matt Damon vers la gloire en 1997, puis dans le contemplatif "Gerry" en 2002 - dont il est aussi co-scénariste, monteur et producteur.

Sa filmographie, à peine interrompue le temps d'études à Columbia, ne cesse de croiser les membres de son clan rapproché: il joue dans le premier film mis en scène par son frère, "Gone baby gone" (2007), et fait partie du casting en or de la saga à succès "Ocean's Eleven", "Twelve" et 13 aux côtés de Matt Damon. L'an dernier, outre "Manchester by the sea", il était au générique du polar survolté "Triple 9" et d'un énorme flop de Disney, "The Finest Hours".