Le Canadien cède Greg Pateryn et un choix à Dallas contre Jordie Benn

Glenn James via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le Canadien de Montréal a posé un premier geste en marge de la date limite des transactions, lundi, en faisant l'acquisition du défenseur Jordie Benn, des Stars de Dallas, en retour du défenseur Greg Pateryn et d'un choix de quatrième ronde en 2017.

Benn, âgé de 29 ans, en est à sa sixième saison dans la LNH, toutes avec les Stars. Cette saison, le défenseur gaucher a marqué deux buts, ajouté 13 mentions d'aide et écopé de 24 minutes de punition en 58 matchs. Son ratio défensif est de moins-3.

En carrière, Benn a participé à 302 rencontres dans la LNH et inscrit 71 points, dont 11 buts. Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison de 2018-19, à un salaire annuel de 1,1 million $.

Quant à Pateryn, dont le nom circulait dans les rumeurs de transaction depuis quelques jours déjà, il n'a pris part qu'à 24 matchs avec le Canadien, amassant un but et six points.

Fréquemment laissé de côté cette saison, notamment samedi soir à Toronto, Pateryn a également raté 24 rencontres, entre le 8 décembre et le 26 janvier, en raison d'une blessure à une cheville.

Âgé de 26 ans, le défenseur originaire du Michigan est sous contrat jusqu'en 2017-2018, à un salaire de 800 000 $.

"Greg est un solide défenseur qui possède une présence physique en zone défensive, a déclaré le directeur général des Stars de Dallas, Jim Nill. Il possède une bonne stature et nous permettra de compter sur un défenseur droitier de plus au sein de notre équipe."





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter