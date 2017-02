La huitième Bridal Boudoir Affair ou le top de l'organisation pour vos mariages de Montréal en photos

ADVERTISEMENT

Ce dimanche 26 février se déroulait la huitième édition du Bridal Boudoir Affair à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal.

Maddy K, la planificatrice de mariages et d’événements, avait convié les professionnels du mariage les plus talentueux et uniques à Montréal, ces gens qui créent des célébrations inoubliables pour des gens uniques.

Cette année, un invité très spécial, Kleinfeld s'est joint à cette fantaisie signée Maddy K. Des robes de la célèbre boutique de robes de mariées — l’hôte de la série télévisée Say Yes to the Dress - étaient en vedette dans le défilé du Bridal Boudoir Affair.

Andrew Ly a réalisé un défilé de mode mettant en vedette des robes de la célèbre boutique Kleinfeld, de White Montreal et de Galleria Della Sposa.





