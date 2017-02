ADVERTISEMENT

Anne-Marie Losique et sa compagnie VanessaMedia amènent HustlerTV au Canada. Dès le 21 mars, la chaîne de contenus pour adultes, en format linéaire et sur demande, en activité jour et nuit, sera accessible au pays via les différents services de télédistribution.

D’abord décliné en magazine mensuel, puis en plateforme télévisée — HustlerTV, laquelle est disponible dans une cinquantaine de pays -, le matériel de Hustler a commencé à prendre forme il y a 40 ans, à l’initiative de Larry Flynt, avec qui Anne-Marie Losique vient de conclure une association.

Il s’agit de la deuxième chaîne du genre pour la femme d’affaires, après Vivid TV.

« Il y a quand même des différences de philosophie dans les chaînes. Vivid TV ça toujours été beaucoup ancrée dans le star-système, d’ailleurs ils se sont établis à Los Angeles où sont tous les grands studios traditionnels américains, parce qu’ils se sont toujours basés sur cette façon de faire, explique-t-elle HustlerTV, Larry Flynt, depuis qu’il a commencé, il a toujours voulu viser la masse ou les cols bleus, alors lui c’est vraiment sa philosophie. Il ne veut pas faire des trucs artistiques, lui c’est vraiment la masse sans les fioritures. »

Ce dernier avait d’abord ouvert des clubs dans l’Ohio dans les années 60, avant de publier un premier titre en 1974. Larry Flynt a notamment été reconnu pour avoir dévoilé des photos nues de Jacqueline Kennedy Onassis et a par la suite bâti un empire. Victime d’une tentative d’assassinat en 1978, Flynt est, depuis, paralysé à la taille, ce qui ne l’a jamais empêché de militer avec ferveur en faveur de la liberté d’expression.

Aujourd’hui, son entreprise, LFP Broadcasting, est détentrice de la marque Hustler, un chef de file mondial dans la distribution de divertissements pour adultes, avec une vingtaine de chaînes multimédias et mobiles, qui couvrent tous les territoires.

