On déteste être porteurs de mauvaises nouvelles, mais il y a des chances que certains de vos aliments végétaliens préférés ne le soient pas vraiment. On ne parle pas de colorant alimentaire ou de miel... mais bien de bonbons, de céréales et de bières.

Pour être certains de ne pas ingérer de produits provenant des animaux, lisez bien notre liste ci-dessous.

1. Les oursons en jujubes

Un mot: gélatine. C'est l'ingrédient principal de la plupart de vos bonbons gommeux favoris. Et de quoi est faite la gélatine? D'os d'animaux. Alors on vérifie cette liste d'ingrédients la prochaine fois!

2. Les crèmes à café non laitières

Ces «crèmes» qui ne sont pas faites de produits laitiers ont souvent un ingrédient en commun: le caséinate de sodium... qui provient d'une protéine laitière. C'est gênant.

3. La sauce Worcestershire

Si vous ne le saviez pas déjà, la sauce est faite d'anchois fermentés. Et on la retrouve dans les Bloody Ceasars, alors attention lors de vos soirées arrosées! En passant, les anchois se glissent aussi dans les salades césar, les tapenades d'olives et les pâtes à la puttanesca.

4. Les céréales

Déposez votre bol de Lucky Charms. Les guimauves contiennent de la gélatine, donc les Lucky Charms en contiennent aussi. Mais ce ne sont pas les seuls coupables de l'allée des céréales: les Mini Wheats sont aussi faites de gélatine.

5. Plusieurs types de bières

Certaines bières - et même certains vins - sont clarifiées par des agents composés de produits provenant des animaux. On parle ici de gélatine, de colle de poisson (faite à partir de vessies de poissons) ou de caséine.

6. Le sucre blanc

Certaines sortes de sucre blanc sont transformées par du charbon d'os (animal) pour se débarrasser des impuretés. Même si le produit final ne contient pas de produit animal, le sucre y a bel et bien touché.

7. Le jus d'orange avec Oméga-3

La liste d'ingrédients du jus Tropicana Heart Healthy avec Oméga-3 indique qu'on y trouve de l'huile de poisson ET de la gélatine de poisson. Pas la manière la plus végétalienne de commencer la journée.

8. Les haricots frits

Les haricots frits traditionnels sont faits de lard. La prochaine fois que vous allez dans un restaurant mexicain, il vaudra mieux vérifier avec le chef! Il existe par contre des options végétariennes en épiceries.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.