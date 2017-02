ADVERTISEMENT

Les starlettes ont défilé sur le tapis rouge des Oscars avec des tenues de plus belles au plus douteuses, mais certaines ont même osé porter un petit ruban bleu.

Si ce bout de tissu peut paraître innocent aux premiers abords, il faut savoir que les stars ont décidé de le porter pour exprimer leur mécontentement envers Donald Trump et ses politiques visant à interdire certaines personnes de voyager aux États-Unis, rapporte The Telegraph.

Ruth Negga, Lin-Manuel Miranda, Karlie Kloss et plusieurs autres célébrités ont donc décidé de porter le ruban au nom de l’«American Civil Liberties Union» pour exprimer leur mépris envers certaines décisions de Trump. Énigme résolue!

A blue ribbon from the @ACLU is the most coveted accessory on the #Oscars red carpet so far https://t.co/JHzX2cNdcn pic.twitter.com/BY6tR3ka4C — Rachel Lubitz (@rachellubitz) February 27, 2017