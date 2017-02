ADVERTISEMENT

Voici les cinq moments-clés du duel entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, samedi, au Air Canada Centre.

Un bond chanceux pour Matthews

Les Maple Leafs ont profité d'un peu de chance pour ouvrir la marque après 10:54 de jeu en première période. Peu de temps après avoir écoulé un avantage numérique du Canadien, les locaux ont contre-attaqué. Le tir d'Auston Matthews a dévié contre le bâton et le corps du défenseur Alexei Emelin et la rondelle a bondi vers le filet. Elle a ensuite dévié contre la jambe du défenseur Nikita Nesterov avant de terminer son chemin derrière la ligne des buts.

Quand ça va mal

Malgré ses récents insuccès, le Canadien n'a pas baissé les bras et a monté quelques assauts vers le filet du gardien Frederik Andersen. Max Pacioretty est celui qui est passé le plus près de donner la réplique aux Leafs avant la fin du premier vingt, avec 56 secondes à faire. Le défenseur Jeff Petry a aperçu Pacioretty dans l'enclave à partir de la pointe et son tir-passe a été dévié brillamment par Pacioretty. La rondelle s'est faufilée entre les jambières d'Andersen, mais elle a abouti contre le poteau. Andersen a ensuite rapidement recouvert le disque avec son gant.

Le réveil de l'attaque

C'est finalement en avantage numérique après 7:29 de jeu en deuxième période que le Tricolore est sorti de sa torpeur à l'attaque. La rondelle est passée d'Andrew Shaw, à Alex Galchenyuk à Max Pacioretty et le capitaine a inscrit son 29e but de la saison à l'aide d'un tir sur réception. Il s'agissait pour le Canadien d'un premier but en 130:47 de jeu, excluant les buts inscrits en fusillade, mardi, face aux Rangers de New York. Il s'agissait aussi pour le Tricolore d'un troisième but en 30 occasions en avantage numérique en 11 rencontres depuis le début du mois de février. Puis, après une série de beaux arrêts de Carey Price, le Canadien a pris les devants avec 3:39 à faire à l'engagement. Nikita Nesterov a remis le disque devant le filet à Alex Galchenyuk, qui a maîtrisé la passe avec son patin avant de déjouer le gardien Frederik Andersen.

Encore Matthews

Les Maple Leafs ont rapidement ramené tout le monde à la case départ, en créant l'égalité après 1:19 de jeu en troisième période. Zach Hyman a contourné le filet de Carey Price et a remis devant le filet du Tricolore. Auston Matthews a gagné sa bataille de positionnement avec le défenseur Alexei Emelin et il a pu dévier le disque sous le bras droit de Price. Il s'agissait pour Matthews d'un 30e but cette saison.

Shaw vole la vedette

Auston Matthews a obtenu une occasion en or de compléter son tour du chapeau après 55 secondes de jeu en prolongation quand il s'est échappé devant Carey Price. Son tir a toutefois été stoppé par le gardien du Tricolore. Seulement 11 secondes plus tard, Andrew Shaw a gagné sa course contre le gardien Frederik Andersen vers une rondelle envoyée par Tomas Plekanec et Shaw a ensuite pu tirer dans un filet ouvert. Il s'agissait pour Shaw d'un deuxième but en trois matchs, après qu'il eut connu une sécheresse de 10 rencontres.





