Le tapis pour la 89e cérémonie des Oscars a tenu sa promesse de glamour et l'équipe du HuffPost Québec n'a pas manqué de remarquer les plus beaux looks. Coup de projecteur sur les coups de coeur de l'équipe.

La robe coup de coeur de Mélissa Pelletier, Éditrice Divertissement

«Emma Watson: Parce que parfois, la simplicité est gagnante. Emma Watson est magnifique dans une robe très sobre, entre gris et noir. La mise en beauté plus originale vient équilibrer le tout. A+ pour le rouge à lèvres rouge foncé. »

OKAY HERE SHE IS. 1000000000000000000000000000000000000000000000 POINTS FOR GRYFFINDOR @EmmaWatson pic.twitter.com/yJWx4oOpns — PaolaLola⚯͛ (@la_paolalola) 27 février 2017

La robe coup de coeur de Philippe, Journaliste au pupitre Web

« Parfois moins, c’est plus! La robe de Karlie Kloss est d’une élégance simple. Elle épouse sa magnifique silhouette tout en mettant en valeur son teint et sa chevelure blonde. Mention honorable à l’effet de la manche-cape sur l’épaule droite. »

La tenue coup de coeur de Francis Pilon, Journaliste au pupitre Web

«Oser être le « mouton blanc » parmi la vague de smokings noirs qui défilent sur le tapis rouge aux Oscars, voilà une des raisons pour laquelle mon choix s’est arrêté sur Tarell Alvin McCraney parmi les plus beaux habits repérés ce soir à Hollywood. Il faut dire aussi que son habit est à la hauteur de la beauté de son talent, lui qui a écrit le scénario Moonlight. »

La robe coup de coeur d'Elsa Vecchi, Directrice Bien-Être

«La robe noire de Brie Larson qui allie chic, glamour et "sexyness". La tenue lui dessine une silhouette impressionnante digne du grand glamour hollywoodien. Sa mise en beauté à la fois simple et élégante vient magnifiquement parachever le tout.»

