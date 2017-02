Oscars 2017: «Arrival» récompensé pour le son

ADVERTISEMENT

La 89e cérémonie des Oscars s'est ouverte dimanche soir au théâtre Dolby, à Los Angeles et déjà un Québécois a remporté un prix pour le film "Arrival" ("L'arrivée").

Sylvain Bellemare a reçu le prix du meilleur montage du son et en a profité pour remercier "l'équipe du Québec" qui a travaillé sur le long métrage, réalisé par le Québécois Denis Villeneuve.

M. Villeneuve est d'ailleurs en nomination dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Le prix du meilleur mixage de son a toutefois échappé à Bernard Gariépy Stobl et Claude La Haye, du même film, ce sont les artisans de "La La Land" ("Pour l'amour d'Hollywood") qui a été récompensés.

Parmi les autres Québécois en nomination figure le Montréalais Theodore Ushev, qui est lice pour le prix du meilleur court métrage d'animation, avec "Blind Vaysha" ("Vashya l'aveugle").

La comédie musicale "La La Land" part avec une longueur d'avance avec ses 14 nominations. Le long métrage de Damien Chazelle a déjà raflé plusieurs prix à la soirée des Golden Globes et au gala de l'Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma (BAFTA).

Le film se mesurera notamment à "Manchester by the Sea", "Moonlight" ("Moonlight: L'histoire d'une vie") et "Hacksaw Ridge" ("Tu ne tueras point"), qui ont été nommés dans plusieurs catégories.

L'hôte de la cérémonie, Jimmy Kimmel, a ouvert la soirée avec plusieurs blagues à saveur politique. Il a remercié Donald Trump, mentionnant que ce sont les Oscars qui avaient été étiquettés comme racistes l'année dernière.

