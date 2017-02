Mais pourquoi Jackie Chan était-il accompagné par deux pandas aux Oscars?

Vous avez bien lu, l’acteur d’origine chinoise, Jackie Chan, a décidé de défiler sur le tapis rouge avec rien de moins que deux petits pandas en peluche dans les mains.

Vous vous demandez probablement si M. Chan a tenté d’attirer facilement l’attention sur lui, mais sachez que ses pandas sont produits par l’UNICEF.

JACKIE CHAN IS SO PROUD TO BE AN AMBASSADOR OF PANDAS! PROTECT HIM AT ALL COSTS #Oscars 😩🐼 pic.twitter.com/3bBhKBjsQY

— I. 🥀 (@abbygriffiin) February 26, 2017