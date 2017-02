Les internautes n'ont pas compris ce qui s'était passé avec la tête de l'actrice Halle Berry pour la 89e cérémonie des Oscars dimanche soir.

Est-ce une perruque? Est-ce que son styliste s’est emporté avec le fer à friser et le fixatif? Si quelques personnes ont aimé son style capillaire excentrique et surtout sa magnifique robe Versace, plusieurs se sont précipités sur les réseaux sociaux pour détruire ses frisettes comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous :

guys someone give Halle Berry back her mirror. that's not funny. #Oscars pic.twitter.com/2vIeNgQdDY — Kate Bennett (@KateBennett_DC) February 27, 2017

What's Halle Berry going through? No one wears a wig like that unless they're going through some shit. — Morgan Jerkins (@MorganJerkins) February 27, 2017

Halle Berry's hair is a got damn bird nest mess! #oscars — FunkyDineva (@FunkyDineva) February 27, 2017

Halle Berry wins the #Oscars for most controversial hair style — Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 27, 2017

Halle: I need more hair spray.



stylist: but I've already used two cans, Ms. Berry.



Halle: I SAID MORE! — Cersei Pettister (@In_A_YamChele) 27 février 2017