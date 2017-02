Les internautes réagissent à la différence d'âge entre Mel Gibson et son amoureuse

ADVERTISEMENT

Mel Gibson et sa bien-aimée Rosalind Ross ont défilé sur le tapis rouge des Oscars ce dimanche et cette apparition n’est pas passée inaperçue sur la toile…

Nominé dans les catégories «Meilleur réalisateur» et «Meilleur film» pour Tu ne tueras point aux Oscars, disons que Mel Gibson a plus fait réagir pour être accompagné par sa jeune amoureuse que pour ses nominations au moment de défiler sur le tapis dimanche soir.

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, les internautes n’ont pas gardé leur langue dans leur poche. Plusieurs ont demandé, de façon très sarcastique, si Mel Gibson était accompagné de sa fille, voire sa petite-fille. Bref, il semble que certains internautes n’ont pas encore saisi que «l’amour n’a pas d’âge»!

Fun fact: Mahershala Ali's brand-new daughter is already older than Mel Gibson's current wife. #Oscars — Andi Zeisler (@andizeisler) February 27, 2017

Sooo nice of Mel Gibson to bring his granddaughter to the #Oscars tonight. Wait, what's that? What? Oh god. Oh god. pic.twitter.com/5Fz8cRjyac — David Chen (@davechensky) February 27, 2017

Mel Gibson's granddaughter is pretty — roxane gay (@rgay) February 27, 2017

Why does Mel Gibson's wife look like his granddaughter? #Oscars — Mahssa Chavoshi (@Mahssac) February 27, 2017

How old is Mel Gibson's date?! (Wife? Girlfriend? Granddaughter?!!) — The Resistance (@ActualEPAFacts) February 27, 2017